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3 мая 2017, 9:53 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роналду сравнялся с Месси по числу хет-триков в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду догнал форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов, сообщает Opta.

Нападающий мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> догнал форварда каталонской Барселоны <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> по количеству <nobr>хет-триков</nobr> в Лиге чемпионов сообщает <span class=error>Opta</span>. Увеличить
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В первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0) Роналду забил три гола.

Это седьмой хет-трик португальца в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Месси.

Напомним также, что 32-летний Роналду довёл число голов за «Реал» до 400 и остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба.

Криштиану перешёл в мадридский клуб в 2009 году из «Манчестер Юнайтед».

2.05.2017 21:45 Зрители 77609 Плей-офф: 1/2 финала Santiago Bernabeu
Реал 3:0 Атлетико
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Диего Симеоне
Голы
10′ Криштиану Роналду (Каземиру) 7
73′ Криштиану Роналду 7
86′ Криштиану Роналду (Л. Васкес) 7
Составы
Кейлор Навас 1
Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
45′ Даниэль Карвахаль 15
Фернандес Иглесиас Начо 6
77′ Карим Бензема 9
Лукас Васкес 17
48′ 68′ Франсиско Роман Иско 22
Марко Асенсио 20
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез
3 Филипе Луис
2 Диего Годин
15 Стефан Савич 83′
6 Коке 26′
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
7 Антуан Гризманн
10 Янник Феррейра-Карраско 68′
16 Анхель Корреа
17 Ньигес Сауль 58′ 53′
23 Николас Гайтан
21 Кевин Гамейро 57′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
9 Угловые 3
10 Фолы 15
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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