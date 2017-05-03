Роналду сравнялся с Месси по числу хет-триков в Лиге чемпионов

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В первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0) Роналду забил три гола.

Это седьмой хет-трик португальца в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Месси.

Напомним также, что 32-летний Роналду довёл число голов за «Реал» до 400 и остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба.

Криштиану перешёл в мадридский клуб в 2009 году из «Манчестер Юнайтед».