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3 мая 2017, 9:56 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Зидан: «Реалу» придется бороться за выход в финал ЛЧ в ответной игре с «Атлетико»

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Футболисты «Реала» могут победить любого соперника, но в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» будут бороться за выход в финал. Такое мнение после первой игры полуфинала Лиги чемпионов высказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Во вторник Реал на своем поле разгромил <span class=error>Атлетико</span> со счетом 3:0 в первом матче ½ финала Лиги чемпионов. Увеличить
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Во вторник «Реал» на своем поле разгромил «Атлетико» со счетом 3:0 в первом матче ½ финала Лиги чемпионов. В составе мадридцев три мяча забил Криштиану Роналду, оформивший седьмой хет-трик в рамках Лиги чемпионов.

«Нам было очень трудно, но мы должны всегда показывать идеальную игру, чтобы пройти дальше. Мне повезло работать с такими игроками, мы стараемся играть в футбол и наслаждаться этим. Мы можем обыграть любого соперника благодаря нашим сильным сторонам, но в следующей игре будет непросто, мы готовы бороться за выход в финал. Я счастлив, что мы продемонстрировали высокий класс и не пропустили на своем поле», — сказал французский наставник «Реала».

Зидан также отметил, что Криштиану Роналду стал главным героем матча и был признан лучшим игроком встречи. «Самое замечательное в Криштиану Роналду то, что он всегда в нужном месте в решающие моменты. Он вновь забил три гола, он — уникальный игрок и заслуживает всех похвал. Он настоящий профессионал и всегда хочет побеждать», — добавил Зидан.

Португалец в седьмой раз забил не менее трех мячей в одном матче Лиги чемпионов, сравнявшись с Лионелем Месси из «Барселоны». Роналду стал первым футболистом, оформившим хет-трики в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд.

Ответная игра состоится 10 мая на арене «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

2.05.2017 21:45 Зрители 77609 Плей-офф: 1/2 финала Santiago Bernabeu
Реал 3:0 Атлетико
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Диего Симеоне
Голы
10′ Криштиану Роналду (Каземиру) 7
73′ Криштиану Роналду 7
86′ Криштиану Роналду (Л. Васкес) 7
Составы
Кейлор Навас 1
Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
45′ Даниэль Карвахаль 15
Фернандес Иглесиас Начо 6
77′ Карим Бензема 9
Лукас Васкес 17
48′ 68′ Франсиско Роман Иско 22
Марко Асенсио 20
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез
3 Филипе Луис
2 Диего Годин
15 Стефан Савич 83′
6 Коке 26′
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
7 Антуан Гризманн
10 Янник Феррейра-Карраско 68′
16 Анхель Корреа
17 Ньигес Сауль 58′ 53′
23 Николас Гайтан
21 Кевин Гамейро 57′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
9 Угловые 3
10 Фолы 15
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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