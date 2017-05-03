Зидан: «Реалу» придется бороться за выход в финал ЛЧ в ответной игре с «Атлетико»

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Во вторник «Реал» на своем поле разгромил «Атлетико» со счетом 3:0 в первом матче ½ финала Лиги чемпионов. В составе мадридцев три мяча забил Криштиану Роналду, оформивший седьмой хет-трик в рамках Лиги чемпионов.

«Нам было очень трудно, но мы должны всегда показывать идеальную игру, чтобы пройти дальше. Мне повезло работать с такими игроками, мы стараемся играть в футбол и наслаждаться этим. Мы можем обыграть любого соперника благодаря нашим сильным сторонам, но в следующей игре будет непросто, мы готовы бороться за выход в финал. Я счастлив, что мы продемонстрировали высокий класс и не пропустили на своем поле», — сказал французский наставник «Реала».

Зидан также отметил, что Криштиану Роналду стал главным героем матча и был признан лучшим игроком встречи. «Самое замечательное в Криштиану Роналду то, что он всегда в нужном месте в решающие моменты. Он вновь забил три гола, он — уникальный игрок и заслуживает всех похвал. Он настоящий профессионал и всегда хочет побеждать», — добавил Зидан.

Португалец в седьмой раз забил не менее трех мячей в одном матче Лиги чемпионов, сравнявшись с Лионелем Месси из «Барселоны». Роналду стал первым футболистом, оформившим хет-трики в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд.

Ответная игра состоится 10 мая на арене «Висенте Кальдерон» в Мадриде.