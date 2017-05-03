Полуфинальная стадия Лиги Европы начинается в Амстердаме

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В последние годы делающий ставку на собственных воспитанников клуб из Амстердама — единственный из полуфиналистов, кто выигрывал второй по значимости еврокубковый турнир. В 1992 году «Аякс» завоевал Кубок УЕФА, добавив этот трофей к четырем кубкам европейских чемпионов и Кубку обладателей кубков 1987 года. Еще 20 лет назад «Аякс» считался одним из лидеров европейского футбола, однако затем, не в силах вести финансовую гонку, клуб начал зарабатывать на выпускниках своих школ, разбросанных по всему миру.

С 2014 года «Аякс» не выигрывал титул чемпиона Нидерландов (их у клуба 33), да и в нынешнем сезоне вернуть себе звание сильнейшего клуба страны будет сложно — за два тура до финиша амстердамцы отстают от лидирующего «Фейенорда» из Роттердама на четыре очка. Последнюю официальную встречу «Аякс» провел 23 апреля, в гостях уступив ПСВ (0:1), который теперь отстает всего на два очка, так что полуфиналист Лиги Европы рискует уступить соперникам из Эйндховена путевку в Лигу чемпионов.

При этом «Аякс» проводит лучший еврокубковый сезон за последние 20 лет — с 1997 года клуб не добирался дальше ¼ финала Лиги чемпионов (в 2003 году) и Кубка УЕФА/Лиги Европы (1998). «Аякс» выступает под руководством 53-летнего Петера Боса, который ранее серьезных титулов не выигрывал, работая со скромными «Хераклесом», «Витессе» и израильским «Маккаби» из Тель-Авива. В нынешней Лиге Европы «Аякс» в группе опередил еще одного полуфиналиста — испанскую «Сельту», в шести матчах лишь дважды сыграв вничью. В плей- офф «Аякс» обыграл польскую «Легию» (0:0, 1:0), датский «Копенгаген» (1:2, 2:0), а также германский «Шальке» (2:0, 2:3), во всех шести домашних матчах турнира одержав победы.

«Аякс» и «Лион» начинали в Лиге чемпионов

При этом начинал еврокубковый сезон «Аякс» с квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу «Ростову» (1:1, 1:4). «Лион» и вовсе выступал в групповой стадии главного еврокубка, где занял третье место — вслед за добравшимся до полуфинала итальянским «Ювентусом» и испанской «Севильей». В плей-офф Лиги Европы лионцы разгромили другой клуб из Нидерландов — АЗ (4:1, 7:1), прошли итальянскую «Рому» (4:2, 1:2) и турецкий «Бешикташ» в серии пенальти (2:1, 1:2).

Подопечные Брюно Женезьо выше четвертого места в чемпионате Франции уже не поднимутся, и в следующем сезоне «Лион» сыграет в Лиге чемпионов, лишь победив в Лиге Европы. В 2001−08 гг «Лион» доминировал во Франции, семь раз подряд выиграв чемпионат страны, однако в еврокубках у команды нет ни одного титула. Лучший результат в Лиге чемпионов был показан в 2010 году — четвертьфинал, нынешней весной впервые команда вышла в полуфинал Лиги Европы.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/2 финала, 3.05.2017, 19:45 -:- Аякс Лион

В прошлую пятницу «Лион» в гостях обыграл «Анже» — 2:1, мячи забили бывший московский динамовец Матье Вальбуэна и Набиль Фекир. Вместе с лучшим бомбардиром Александром Ляказеттом они составляют сильнейшую в команде атакующую линию. Ляказетт забил в чемпионате 24 мяча, уступая лишь уругвайскому форварду «Пари Сен-Жермена» Эдинсону Кавани (31).

Матч «Аякс» — «Лион» пройдет на «Амстердам-Арене», начало — 19:45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Матч пропустят дисквалифицированные защитники хозяев Йоэл Велтман и Ник Виргевер. Ответная встреча состоится в Лионе 11 мая.

В четверг вторую полуфинальную серию Лиги Европы откроют «Сельта» и английский «Манчестер Юнайтед». Финал Лиги Европы пройдет в Стокгольме 24 мая.