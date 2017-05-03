Полуфинальная стадия Лиги Европы начинается в Амстердаме
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. «Аякс» из Нидерландов и французский «Лион» сыграют в среду в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы. «Аякс» проводит лучший еврокубковый сезон за 20 лет, «Лион» же впервые добрался до полуфинальной стадии.
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В последние годы делающий ставку на собственных воспитанников клуб из Амстердама — единственный из полуфиналистов, кто выигрывал второй по значимости еврокубковый турнир. В 1992 году «Аякс» завоевал Кубок УЕФА, добавив этот трофей к четырем кубкам европейских чемпионов и Кубку обладателей кубков 1987 года. Еще 20 лет назад «Аякс» считался одним из лидеров европейского футбола, однако затем, не в силах вести финансовую гонку, клуб начал зарабатывать на выпускниках своих школ, разбросанных по всему миру.
С 2014 года «Аякс» не выигрывал титул чемпиона Нидерландов (их у клуба 33), да и в нынешнем сезоне вернуть себе звание сильнейшего клуба страны будет сложно — за два тура до финиша амстердамцы отстают от лидирующего «Фейенорда» из Роттердама на четыре очка. Последнюю официальную встречу «Аякс» провел 23 апреля, в гостях уступив ПСВ (0:1), который теперь отстает всего на два очка, так что полуфиналист Лиги Европы рискует уступить соперникам из Эйндховена путевку в Лигу чемпионов.
При этом «Аякс» проводит лучший еврокубковый сезон за последние 20 лет — с 1997 года клуб не добирался дальше ¼ финала Лиги чемпионов (в 2003 году) и Кубка УЕФА/Лиги Европы (1998). «Аякс» выступает под руководством 53-летнего Петера Боса, который ранее серьезных титулов не выигрывал, работая со скромными «Хераклесом», «Витессе» и израильским «Маккаби» из
«Аякс» и «Лион» начинали в Лиге чемпионов
При этом начинал еврокубковый сезон «Аякс» с квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу «Ростову» (1:1, 1:4). «Лион» и вовсе выступал в групповой стадии главного еврокубка, где занял третье место — вслед за добравшимся до полуфинала итальянским «Ювентусом» и испанской «Севильей». В
Подопечные Брюно Женезьо выше четвертого места в чемпионате Франции уже не поднимутся, и в следующем сезоне «Лион» сыграет в Лиге чемпионов, лишь победив в Лиге Европы. В 2001−08 гг «Лион» доминировал во Франции, семь раз подряд выиграв чемпионат страны, однако в еврокубках у команды нет ни одного титула. Лучший результат в Лиге чемпионов был показан в 2010 году — четвертьфинал, нынешней весной впервые команда вышла в полуфинал Лиги Европы.
В прошлую пятницу «Лион» в гостях обыграл «Анже» — 2:1, мячи забили бывший московский динамовец Матье Вальбуэна и Набиль Фекир. Вместе с лучшим бомбардиром Александром Ляказеттом они составляют сильнейшую в команде атакующую линию. Ляказетт забил в чемпионате 24 мяча, уступая лишь уругвайскому форварду «Пари Сен-Жермена» Эдинсону Кавани (31).
Матч «Аякс» — «Лион» пройдет на «Амстердам-Арене», начало — 19:45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Матч пропустят дисквалифицированные защитники хозяев Йоэл Велтман и Ник Виргевер. Ответная встреча состоится в Лионе 11 мая.
В четверг вторую полуфинальную серию Лиги Европы откроют «Сельта» и английский «Манчестер Юнайтед». Финал Лиги Европы пройдет в Стокгольме 24 мая.
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