Кроос: «Реал» контролировал игру за счёт дополнительного игрока в полузащите

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это очень хороший результат, даже лучше, чем мы ожидали, но это всего лишь первый матч. У нас был дополнительный игрок в полузащите (Иско. — Прим. «Чемпионата»), поэтому мы контролировали игру и доставляли мяч в опасные зоны. «Реал» заслужил победу, однако есть ещё матч в гостях.

Замечательно, когда в твоей команде играет такой футболист, как Роналду. Всем нужен игрок, приносящий результат. Криштиану невероятен, — цитирует Крооса BBC Sport.