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Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0. Криштиану Роналду оформил хет-трик.

«Мы довольны проделанной работой, но «Реал» еще не в финале. Мы забили и, прежде всего, отыграли на ноль, но на следующей неделе команду все равно ждет ответный матч.

Самое замечательное в Роналду — в решающие моменты он всегда там, где нужно. Он забил три гола, уникальный игрок! Он заслуживает всех похвал, я тут ни при чем. Он настоящий профессионал и всегда хочет побеждать. Ему всегда мало, всегда хочется большего, — сказал Зидан в эфире Mediaset Premium.