Полуфинальный матч Лиги чемпионов пройдет в Монако

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«Монако» является главной сенсацией нынешней Лиги чемпионов и одной из самых атакующих команд Европы. Подопечные португальского тренера Леонарду Жардима в плей- офф выбили из борьбы английский «Манчестер Сити» и германскую «Боруссию» из Дортмунда, однако «Ювентус» — команда совершенно другого уровня прежде всего по организации игры в обороне. «Старая синьора» очень близка к очередному титулу чемпиона Италии, а в Лиге чемпионов «Ювентус» не пропускает уже на протяжении пяти матчей.

6−0 и 12−9 — такие показатели забитых и пропущенных мячей у «Ювентуса» и «Монако» в плей-офф, так что монегаски могут рассчитывать на успех, лишь если сумеют вскрыть оборону соперника. Пример в прошлую пятницу подала «Аталанта», добившись домашней ничьей с лидером чемпионата страны — 2:2, хотя такой результат на чужом поле наверняка устроит «Ювентус». Наставник команды Массимилиано Аллегри в Бергамо выпустил на поле сильнейший состав, однако грозная линия нападения, где играют аргентинцы Гонсало Игуаин и Пауло Дибала, а на флангах — колумбиец Хуан Куадрадо и хорват Марио Манджукич, на сей раз отличиться не сумела. Один из мячей в свои ворота провел игрок «Аталанты», отличился также бразильский защитник Даниэл Алвес.

С «Аталантой» в центре поля сыграл немец Сами Хедира, который в Монако не сыграет из-за дисквалификации, его заменит опытный Клаудио Маркизио.

Без трех очков чемпион

«Ювентус» за четыре тура до финиша опережает ближайшего конкурента «Рому» на девять очков и может гарантировать себе шестой подряд титул. «Монако» — семикратный чемпион Франции, однако последний раз команда из княжества побеждала в 2000 году. За три тура до финиша «Монако» опережает «Пари Сен-Жермен» на три очка и имеет при этом матч в запасе. В субботу «Монако» на своем поле победил «Тулузу» — 3:1, отличились Камил Глик, Кильян Мбаппе и Тома Лемар. 18-летний Мбаппе забил 14-й мяч в чемпионате, на его счету также пять голов в плей-офф Лиги чемпионов — забивал темнокожий форвард в каждом матче с «Манчестер Сити» и «Боруссией».

Ранее «Ювентус» и «Монако» провели четыре матча в Лиге чемпионов. Оба раза «Ювентус» оказался сильнее — в полуфинале в 1998 году (2:3, 4:1) и в ¼ финала в 2015 году (1:0, 0:0). По словам Жардима, два года назад его команда была более солидной и даже можно сказать «итальянской», сейчас же она заметно прибавила в атаке. Португальский специалист заявил, что серия в любом случае решится через неделю в Турине. Жардим также отметил, что участие в матче полузащитника Тьемуэ Бакайоко под вопросом — решится, сможет ли он сыграть, лишь в среду.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/2 финала, 3.05.2017, 21:45 -:- Монако Ювентус

В свою очередь, Аллегри отметил, что соперник очень опасен, и его команде необходимо в первой гостевой игре забить хотя бы один гол.

Матч «Монако» — «Ювентус» пройдет на стадионе «Луи II» в районе Монако Фонвьей, начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Антонио Матеу Лаос из Испании. Ответная встреча состоится 9 мая в Турине.

Во второй полуфинальной паре встречаются испанские команды «Реал» и «Атлетико» из Мадрида. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс).