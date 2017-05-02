Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

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Хет-трик оформил Криштиану Роналду (10, 73, 86-я минуты).

Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 50 мячей на стадии плей-офф. Кроме того, португалец оформил хет-трик во втором матче подряд, 18 апреля в домашней встрече с «Баварией» Роналду также забил три мяча.

Ответный матч между испанскими командами пройдет 10 мая в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико».