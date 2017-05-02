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2 мая 2017, 23:56 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. «Реал» на домашнем стадионе разгромил «Атлетико» со счетом 3:0 в рамках первого матча полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

Хет-трик Роналду принес Реалу победу над Атлетико в матче Лиги чемпионов - Фото 1 Увеличить
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Хет-трик оформил Криштиану Роналду (10, 73, 86-я минуты).

Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 50 мячей на стадии плей-офф. Кроме того, португалец оформил хет-трик во втором матче подряд, 18 апреля в домашней встрече с «Баварией» Роналду также забил три мяча.

Ответный матч между испанскими командами пройдет 10 мая в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико».

2.05.2017 21:45 Зрители 77609 Плей-офф: 1/2 финала Santiago Bernabeu
Реал 3:0 Атлетико
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Диего Симеоне
Голы
10′ Криштиану Роналду (Каземиру) 7
73′ Криштиану Роналду 7
86′ Криштиану Роналду (Л. Васкес) 7
Составы
Кейлор Навас 1
Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Лука Модрич 19
Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
45′ Даниэль Карвахаль 15
Фернандес Иглесиас Начо 6
77′ Карим Бензема 9
Лукас Васкес 17
48′ 68′ Франсиско Роман Иско 22
Марко Асенсио 20
13 Ян Облак
19 Лукас Эрнандез
3 Филипе Луис
2 Диего Годин
15 Стефан Савич 83′
6 Коке 26′
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
7 Антуан Гризманн
10 Янник Феррейра-Карраско 68′
16 Анхель Корреа
17 Ньигес Сауль 58′ 53′
23 Николас Гайтан
21 Кевин Гамейро 57′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
9 Угловые 3
10 Фолы 15
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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