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2 мая 2017, 21:32 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Иско и Варан выйдут в стартовом составе «Реал» в 1-м матче ½ финала ЛЧ с «Атлетико»

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Полузащитник Иско и защитник Рафаэль Варан выйдут в стартовом составе мадридского «Реал» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Полузащитник <span class=error>Иско</span> и защитник Рафаэль Варан выйдут в стартовом составе мадридского Реал в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с мадридским <span class=error>Атлетико</span> сообщается на официальном сайте <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Встреча состоится во вторник на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 21:45 мск.

Полностью стартовый состав «Реала» выглядит следующим образом: Кейлор Навас (вратарь), Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос (капитан), Рафаэль Варан, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Карим Бензема, Марсело, Каземиро, Лука Модрич, Иско.

Стартовый состав «Атлетико»: Ян Облак (голкипер), Диего Годин, Филипе Луис, Коке, Антуан Гризманн, Сауль Ньигес, Янник Феррейра-Карраско, Габи (капитан), Стефан Савич, Лукас Эрнандес, Кевин Гамейро.
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