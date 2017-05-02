Иско и Варан выйдут в стартовом составе «Реал» в 1-м матче ½ финала ЛЧ с «Атлетико»
МОСКВА, 2 мая —
Р-Спорт. Полузащитник Иско и защитник Рафаэль Варан выйдут в стартовом составе мадридского «Реал» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Встреча состоится во вторник на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 21:45 мск.
Полностью стартовый состав «Реала» выглядит следующим образом: Кейлор Навас (вратарь), Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос (капитан), Рафаэль Варан, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Карим Бензема, Марсело, Каземиро, Лука Модрич, Иско.
Стартовый состав «Атлетико»: Ян Облак (голкипер), Диего Годин, Филипе Луис, Коке, Антуан Гризманн, Сауль Ньигес, Янник
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