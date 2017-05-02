Акинфеев: Переживайте за детей своих, а не за мой антирекорд в Лиге чемпионов

Голкипер пропускает в последних 43 матчах турнира подряд.

— Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: «Ну, ты там не переживай за эту серию», — сказал Акинфеев. — Я говорю: «Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?» Мне-то что переживать — я стараюсь делать свою работу. Иногда вот так вот получается — очередное испытание жизни. А у вас-то есть чем заняться? Дети есть? Вот и переживайте за детей своих, а не за антирекорд Акинфеева. Нормально все, успокойтесь.