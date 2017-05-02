Акинфеев: Переживайте за детей своих, а не за мой антирекорд в Лиге чемпионов
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью журналу Rolling Stone заявил, что его раздражает тема его антирекорда в Лиге чемпионов.
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Голкипер пропускает в последних 43 матчах турнира подряд.
— Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: «Ну, ты там не переживай за эту серию», — сказал Акинфеев. — Я говорю: «Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?»
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