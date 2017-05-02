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2 мая 2017, 17:00 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Моуринью ужесточит правила пользования соцсетями для футболистов «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ужесточит правила пользования социальными сетями для игроков команды. Об этом сообщает издание Mirror.

Моуринью ужесточит правила пользования соцсетями для футболистов Манчестер Юнайтед - Фото Увеличить
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В четверг «Манчестер Юнайтед» проведет первый полуфинальный матч Лиги Европы против испанской «Сельты», и Моуринью хочет, чтобы игроков ничто не отвлекало от подготовки к важной встрече. Тренер недоволен тем, как много игроки пользуются социальными сетями, и намерен ограничить количество информации, выходящей из клуба. Футболистам уже объявили, что им запрещено публиковать фотографии с тренировок, а также из клубного автобуса.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед» состоится 4 мая в Виго, начало — 22:05 мск.

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Российский арбитр Карасев обслужит матч полуфинала Лиги Европы «Сельта» — МЮ

Российский арбитр Карасев обслужит матч полуфинала Лиги Европы «Сельта» — МЮ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на первую игру ½ финала Лиги Европы по футболу между испанской «Сельтой» и английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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