Моуринью ужесточит правила пользования соцсетями для футболистов «Манчестер Юнайтед»

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В четверг «Манчестер Юнайтед» проведет первый полуфинальный матч Лиги Европы против испанской «Сельты», и Моуринью хочет, чтобы игроков ничто не отвлекало от подготовки к важной встрече. Тренер недоволен тем, как много игроки пользуются социальными сетями, и намерен ограничить количество информации, выходящей из клуба. Футболистам уже объявили, что им запрещено публиковать фотографии с тренировок, а также из клубного автобуса.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед» состоится 4 мая в Виго, начало — 22:05 мск.