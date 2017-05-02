Моуринью ужесточит правила пользования соцсетями для футболистов «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ужесточит правила пользования социальными сетями для игроков команды. Об этом сообщает издание Mirror.
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В четверг «Манчестер Юнайтед» проведет первый полуфинальный матч Лиги Европы против испанской «Сельты», и Моуринью хочет, чтобы игроков ничто не отвлекало от подготовки к важной встрече. Тренер недоволен тем, как много игроки пользуются социальными сетями, и намерен ограничить количество информации, выходящей из клуба. Футболистам уже объявили, что им запрещено публиковать фотографии с тренировок, а также из клубного автобуса.
Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед» состоится 4 мая в Виго, начало — 22:05 мск.
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