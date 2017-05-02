«Игра престолов» и магия Иско. Что пишут в Испании о дерби в Лиге чемпионов

MARCA: ДЕРБИ СТОЛИЦЫ

Пришло время дерби, которое будет играться во всех районах Мадрида, на каждом перекрестке улиц, в каждом баре, дерби между вторым и третьим этажами любого дома, между детьми, студентами и пенсионерами. Нет более живого матча для Мадрида. Это совсем иное, чем класико. Это бешеные эмоции для всей испанской столицы.

Зинедин Зидан рассчитывает на магию Иско и будет искать должной защиты своих ворот, мечтая о Дуодесиме (12-й победе в Лиге чемпионов. — Прим. «СЭ»). Одиннадцать предыдущих трофеев подкрепляют оптимизм мадридистов. У «Атлети» другие поводы для надежды добраться до Кардиффа. Да, они дважды проигрывали «Реалу» в финалах Лиги чемпионов, но на своей земле, в Мадриде, они в последние годы противостояли «Реалу» успешнее, чем на нейтральных полях в Лиссабоне и Милане. Команда Зидана еще ни разу в этой Лиге чемпионов не смогла сохранить свои ворота «сухими». 10 матчей и 15 пропущенных голов, без единого «нуля» на табло за всю еврокампанию. Это прекрасный шанс для всего «Атлетико» и лично для Гризманна, ведущего свою «игру престолов» против Криштиану Роналду.

EL PAIS: ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАГИИ ИСКО

Первое что следует ждать от дерби, это выход в стартовом составе «Реала» Иско. Воспитанник «Малаги» показывает в этом сезоне не только волшебную игру, но еще и эффективную: чтобы забить 10 голов, ему понадобилось лишь 14 ударов по воротам. Парень, которого партнеры по команде называют в раздевалке «Магия», сполна заслужил право сыграть в дерби. Травма Бэйла открыла ему путь в основу, места в которой он заслуживал и так. Иско это один из тех футболистов «Реала», что находится сейчас в наилучшей форме — вместе с Марко Асенсио и Моратой. Иско был лидеров команды в Хихоне и принес ей победу своим дублем, а в Ла-Корунье в своем последнем матче он сыграл так (гол и голевой пас за 12 минут пребывания на поле), что в итоге ему аплодировали болельщики «Депортиво».

MUNDO DEPORTIVO: ЧТО НОВОГО, СОСЕД?

Мать всех реваншей. Четвертый год подряд мадридское дерби проводится ну уровне Лиги чемпионов. После трех подряд проигрышей «Реалу» «Атлетико» мечтает оставить «бланкос» без финала в Кардиффе. Ставка в евродерби Мадрида в этот раз меньше, чем год назад. На кону не трофей, а участие в финале — не больше и не меньше. «Реал» выглядит фаворитом, но «Атлетико» грезит реваншем. Ответный полуфинал станет последним дерби Мадрида на старом «Висенте Кальдероне», и что может быть лучше для «Атлети», чтобы напоследок оставить соседей без финала Лиги чемпионов и разбить их мечты о поездке в Кардифф, поехав туда самим за своим первым титулом в Лиге чемпионов?