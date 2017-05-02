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2 мая 2017, 15:12 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Российский арбитр Карасев обслужит матч полуфинала Лиги Европы «Сельта» — МЮ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на первую игру ½ финала Лиги Европы по футболу между испанской «Сельтой» и английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В бригаду Карасева вошли Тихон Калугин, Антон Аверьянов (линейные арбитры), Сергей Лапочкин и Сергей Иванов (помощники). Резервным арбитром назначен Игорь Демешко.

Встреча пройдет 4 мая в Виго (Испания), начало — 22:05 мск.

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