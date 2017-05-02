«Атлетико» горит желанием взять реванш
Вечером 2 мая мадридским дерби стартует полуфинальная стадия Лиги чемпионов — столичный «Реал» примет ближайших соседей из «Атлетико», которые в главном клубном турнире Старого Света встречаются на пути «королевского клуба» уже четвертый сезон подряд.
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Видимо, что-то случилось...
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Все три предыдущих противостояния завершились победами «сливочных». Дважды это произошло в финале — 4:1 (в дополнительное время) в 2014 году и 1:1 (5:3 по пенальти) в 2016-м. Причем оба раза командам не хватило 90 минут для выявления сильнейшего. А в сезоне-2014/15 «Атлетико» вылетел в четвертьфинале. Тогда исход противостояния решил единственный гол Хавьера Эрнандеса на 88-й минуте ответной встречи, состоявшейся на «Сантьяго Бернабеу».
Полузащитник «Реала» Иско перед очередным очным противостоянием вспомнил старые сражения, особое значение придав голу Серхио Рамоса в финале-2014, который проходил в Лиссабоне. Именно гол защитника в компенсированное время позволил «королевскому клубу» перевести игру в овертайм.
«От воспоминаний о голе Рамоса в Лиссабоне у меня до сих пор мурашки по коже. Это был важнейший мяч, и, когда Серхио забил, стало ясно, что победу мы не упустим. Серия пенальти в Милане была самым напряженным моментом во всей моей карьере. Я тогда должен был пробивать одиннадцатиметровый, если бы после первых пяти ударов счет был равный, но мои партнеры справились. Я надеюсь, результат нынешнего противостояния повторит предыдущие. Но игроки “Атлетико”, вероятно, горят желанием взять реванш», — цитирует Иско испанская Marca.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать в этой игре на валлийского полузащитника Гарета Бэйла. Местная AS провела опрос болельщиков и выяснила, что в качестве его сменщика 60% фанатов предпочитают видеть Иско, однако французский наставник славится умением принять неординарное решение и найти игрокам на поле правильные позиции, так что спешить не будем — в обойме Зидана есть Марко Асенсио, Хамес Родригес и Лукас Васкес.
Зато вернулся в общую группу Рафаэль Варан, что для «сливочных» является большим событием, если учесть, что из центральных защитников остались лишь Рамос да Начо Фернандес, который явно уступает конкурентам в уровне мастерства.
Симеоне, в свою очередь, получил в распоряжение выздоровевшего полузащитника Янника Карраско, который на последней тренировке работал в общей группе, зато лишился защитника
О том, что сложно будет сыграть «на ноль», говорил перед игрой и Зидан, понимающий, что игра в обороне не сильнейшая сторона его подопечных.
«Все, что уже случилось, осталось в прошлом. Нельзя оглядываться назад. У нас был позитивный опыт, но теперь все
Впрочем, стоит отметить, что с приходом на тренерский мостик «Реала» Зинедина Зидана в игре команд стало больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Во всяком случае, и те и другие куда легче вскрывают оборону соперника на скорости в разящих контратаках. С той лишь разницей, что «Реал», в отличие от своего оппонента, так и не научился игре в обороне.
«Реал» силен в каждом компоненте игры. Мадридцы превосходно защищаются и атакуют. Но и «Атлетико» является командой, которая может доставить сопернику серьезные неприятности. У обеих команд похожий стиль игры, — передает слова Габи
Что бросается в глаза из разговоров участников матча перед его началом, так это обоюдное уважение и тонны комплиментов в адрес соперников. Так, Симеоне накануне встречи очень хвалил Зидана, против которого и сам
«Зидан, став главным тренером, проделал огромный объем работы. Ему удалось осчастливить всех в команде, он нашел правильный баланс и приступил к великим свершениям. Важные матчи всегда трудны, и завтрашний поединок не будет исключением. Не думаю о том, какой точно результат будет. Нас ждет напряженный поединок. Надеюсь, мы сможем извлечь преимущество, создав свободное пространство. Мы знаем, что проводим ответный поединок дома, поэтому гол на выезде принесет нам большую пользу, — передает слова Симеоне сайт УЕФА. — Я всегда испытываю небольшой страх перед матчами. Мне нужно полностью отрешиться от действительности. На мне лежит большой груз ответственности, и он становится все тяжелее и тяжелее. Я чувствую это в поединках с любой командой».
Кроме того что обилия голов ждать от этого противостояния не стоит, во всяком случае в первой встрече, стоит отметить, что в нынешнем сезоне более четверти мячей (26%) оба коллектива забивают в последние 15 минут матча. У «сливочных» аж 40 таких голов, из них 25 были забиты в чемпионате Испании и принесли команде 17 очков. Так что кровь и пот будут брызгать в этом сражении с первой до последней секунды.
Судить эту встречу доверено английскому арбитру Мартину Аткинсону, который в нынешнем сезоне Лиги чемпионов отработал на трех матчах, в том числе гостевом для «Атлетико» матче с ПСВ, завершившемся минимальной победой испанцев.
«Мы знаем, насколько трудно быть судьей в таких матчах. Сложность работы обусловлена и царящей на стадионе атмосферой. Но мы надеемся, что судья матча с «Реалом» будет на поле незаметен, чтобы мы могли наслаждаться игрой, — заявил на предматчевой
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