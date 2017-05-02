«Атлетико» горит желанием взять реванш

Все три предыдущих противостояния завершились победами «сливочных». Дважды это произошло в финале — 4:1 (в дополнительное время) в 2014 году и 1:1 (5:3 по пенальти) в 2016-м. Причем оба раза командам не хватило 90 минут для выявления сильнейшего. А в сезоне-2014/15 «Атлетико» вылетел в четвертьфинале. Тогда исход противостояния решил единственный гол Хавьера Эрнандеса на 88-й минуте ответной встречи, состоявшейся на «Сантьяго Бернабеу».

Полузащитник «Реала» Иско перед очередным очным противостоянием вспомнил старые сражения, особое значение придав голу Серхио Рамоса в финале-2014, который проходил в Лиссабоне. Именно гол защитника в компенсированное время позволил «королевскому клубу» перевести игру в овертайм.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Ready for tomorrow ⚽️<a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/M12?src=hash">#M12</a> <a href="https://t.co/gYqBF88BJL">pic.twitter.com/gYqBF88BJL</a></p>— Marcelotwelve (@MarceloM12) <a href="https://twitter.com/MarceloM12/status/859123186553827329">May 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«От воспоминаний о голе Рамоса в Лиссабоне у меня до сих пор мурашки по коже. Это был важнейший мяч, и, когда Серхио забил, стало ясно, что победу мы не упустим. Серия пенальти в Милане была самым напряженным моментом во всей моей карьере. Я тогда должен был пробивать одиннадцатиметровый, если бы после первых пяти ударов счет был равный, но мои партнеры справились. Я надеюсь, результат нынешнего противостояния повторит предыдущие. Но игроки “Атлетико”, вероятно, горят желанием взять реванш», — цитирует Иско испанская Marca.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="tl" dir="ltr">?????? ¡Hala Madrid! <a href="https://t.co/WWrpkDv3im">pic.twitter.com/WWrpkDv3im</a></p>— Casemiro (@Casemiro) <a href="https://twitter.com/Casemiro/status/858734073598152704">April 30, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать в этой игре на валлийского полузащитника Гарета Бэйла. Местная AS провела опрос болельщиков и выяснила, что в качестве его сменщика 60% фанатов предпочитают видеть Иско, однако французский наставник славится умением принять неординарное решение и найти игрокам на поле правильные позиции, так что спешить не будем — в обойме Зидана есть Марко Асенсио, Хамес Родригес и Лукас Васкес.

Зато вернулся в общую группу Рафаэль Варан, что для «сливочных» является большим событием, если учесть, что из центральных защитников остались лишь Рамос да Начо Фернандес, который явно уступает конкурентам в уровне мастерства.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/RealMadrid?src=hash">#RealMadrid</a> 2️⃣1️⃣ ? <a href="https://twitter.com/Atleti">@Atleti</a><a href="https://twitter.com/hashtag/RMUCL?src=hash">#RMUCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash">#HalaMadrid</a> <a href="https://t.co/1O9Q9HabWj">pic.twitter.com/1O9Q9HabWj</a></p>— Real Madrid C. F. (@realmadrid) <a href="https://twitter.com/realmadrid/status/859022075473928194">May 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Симеоне, в свою очередь, получил в распоряжение выздоровевшего полузащитника Янника Карраско, который на последней тренировке работал в общей группе, зато лишился защитника Хосе-Марии Хименеса. Во всяком случае, повреждение, полученное в предыдущем туре в игре с «Лас-Пальмасом» (5:0), ставит его участие в первом полуфинале ЛЧ под вопрос. Исходя из результатов предыдущих встреч и манеры игры обоих клубов, большого количества голов в этом противостоянии ждать не приходится. В этой ситуации для «матрасников» большим подспорьем стал бы гол на чужом поле. Об этом же перед игрой говорил и защитник Диего Годин.

Цитата Диего Годин Это матч равных соперников. Все команды, дошедшие до полуфинала, заслужили это. Всегда важно забить гол на выезде. Именно это мы и хотим сделать. У нас было не так много времени для подготовки. Мы играли несколько дней тому назад. Но мы много знаем о «Реале» и его славном прошлом. Мы извлекли уроки из предыдущих поражений. Готовились так, как делаем это обычно перед важными поединками.

О том, что сложно будет сыграть «на ноль», говорил перед игрой и Зидан, понимающий, что игра в обороне не сильнейшая сторона его подопечных.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr">??⚽ <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague">@ChampionsLeague</a> <a href="https://t.co/4rRisLpfOQ">pic.twitter.com/4rRisLpfOQ</a></p>— Koke Resurrección (@Koke6) <a href="https://twitter.com/Koke6/status/859116548082020353">May 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Все, что уже случилось, осталось в прошлом. Нельзя оглядываться назад. У нас был позитивный опыт, но теперь все по-другому. Мы не являемся фаворитами. Шансы — 50 на 50, как это всегда и бывает на стадии плей-офф. Планируем сделать все, чтобы выиграть завтрашний матч. Не думаем об ответном поединке. Все наши мысли направлены на завтрашнюю встречу, а уж потом решим, что делать дальше. Мы не так часто играем на ноль по сравнению с прошлым сезоном. Это футбол, у каждой команды есть свои сильные стороны, и “Атлетико” не исключение. Для нас всегда самое важное — забить на гол больше соперника. Но завтра мы постараемся сыграть на ноль и при этом забить, ведь это плей-офф» — передает слова Зидана сайт УЕФА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr">UCL?? <a href="https://t.co/1sDWL74Hug">pic.twitter.com/1sDWL74Hug</a></p>— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) <a href="https://twitter.com/Cristiano/status/859086050035159040">May 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, стоит отметить, что с приходом на тренерский мостик «Реала» Зинедина Зидана в игре команд стало больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Во всяком случае, и те и другие куда легче вскрывают оборону соперника на скорости в разящих контратаках. С той лишь разницей, что «Реал», в отличие от своего оппонента, так и не научился игре в обороне.

«Реал» силен в каждом компоненте игры. Мадридцы превосходно защищаются и атакуют. Но и «Атлетико» является командой, которая может доставить сопернику серьезные неприятности. У обеих команд похожий стиль игры, — передает слова Габи пресс-служба УЕФА. — Кто лучше воплотит в жизнь свой план на игру, тот и победит. Нам нужно контролировать свои эмоции. Для меня матчи с «Реалом» вызывают больше эмоций, чем поединки с какой-либо другой командой. Конечно, мы все хотим еще раз выйти в финал. Первые матчи в Лиге чемпионов очень важны. Мы знаем это из прошлого. Ответный поединок — это последствие первой встречи. Если мы завтра добьемся хорошего результата, то сделаем большой шаг вперед".

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Training today !!! <a href="https://twitter.com/realmadrid">@realmadrid</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash">#HalaMadrid</a> <a href="https://t.co/CwCvWuzp8X">pic.twitter.com/CwCvWuzp8X</a></p>— Karim Benzema (@Benzema) <a href="https://twitter.com/Benzema/status/859036928867532801">May 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что бросается в глаза из разговоров участников матча перед его началом, так это обоюдное уважение и тонны комплиментов в адрес соперников. Так, Симеоне накануне встречи очень хвалил Зидана, против которого и сам когда-то выходил на футбольное поле, за огромный объем проделанной в клубе чуть более чем за год работы.

«Зидан, став главным тренером, проделал огромный объем работы. Ему удалось осчастливить всех в команде, он нашел правильный баланс и приступил к великим свершениям. Важные матчи всегда трудны, и завтрашний поединок не будет исключением. Не думаю о том, какой точно результат будет. Нас ждет напряженный поединок. Надеюсь, мы сможем извлечь преимущество, создав свободное пространство. Мы знаем, что проводим ответный поединок дома, поэтому гол на выезде принесет нам большую пользу, — передает слова Симеоне сайт УЕФА. — Я всегда испытываю небольшой страх перед матчами. Мне нужно полностью отрешиться от действительности. На мне лежит большой груз ответственности, и он становится все тяжелее и тяжелее. Я чувствую это в поединках с любой командой».

Цитата Диего Симеоне «Реал» покажет всю мощь, как это он обычно и делает дома. «Сливочные» могут играть, используя различные тактические схемы, в которых задействованы Иско, Хамес Родригес, Асенсио. Они постараются доставить нам серьезные неприятности, особенно в начале матча. Нам нужно сдержать их натиск. В стартовые минуты сделать это будет особенно трудно.

Кроме того что обилия голов ждать от этого противостояния не стоит, во всяком случае в первой встрече, стоит отметить, что в нынешнем сезоне более четверти мячей (26%) оба коллектива забивают в последние 15 минут матча. У «сливочных» аж 40 таких голов, из них 25 были забиты в чемпионате Испании и принесли команде 17 очков. Так что кровь и пот будут брызгать в этом сражении с первой до последней секунды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Champions League ?⚽️ <a href="https://t.co/TqweujKClw">pic.twitter.com/TqweujKClw</a></p>— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) <a href="https://twitter.com/AntoGriezmann/status/859080021654339584">May 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Судить эту встречу доверено английскому арбитру Мартину Аткинсону, который в нынешнем сезоне Лиги чемпионов отработал на трех матчах, в том числе гостевом для «Атлетико» матче с ПСВ, завершившемся минимальной победой испанцев.