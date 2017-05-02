Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию футбольной Лиги чемпионов

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Жребий свел в одном из полуфиналов две испанские команды, так что-либо «Реал», либо «Атлетико» сыграют в финале Лиги чемпионов второй год подряд. В прошлом сезоне «Атлетико» был, как никогда, близок к титулу сильнейшего клуба Европы, однако уступил «Реалу» в серии пенальти. Двумя годами ранее «Реал» победил команду Диего Симеоне в финале Лиги чемпионов в дополнительное время, причем Серхио Рамос сравнял счет на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Забил Рамос и в прошлогоднем финале в итальянском Милане, так что лидер обороны и капитан «Реала» остается злым гением «Атлетико». Команда Зинедина Зидана является фаворитом предстоящей серии, учитывая успешную игру в последние годы в матчах Лиги чемпионов с «Атлетико». К тому же в четвертьфинале с «Баварией» «Реал» выдержал давление со стороны чемпионов Германии и одного из фаворитов турнира, дважды обыграв именитого соперника — 2:1, 4:2.

Наконец, начал забивать Криштиану Роналду, который не мог отличиться на протяжении шести матчей Лиги чемпионов, а в ворота «Баварии» забил пять мячей в двух матчах. Роналду в нынешнем турнире забил уже семь голов, что является лучшим показателем среди футболистов, продолжающих выступление в Лиге чемпионов. От лидирующего по этому показателю Лионеля Месси из «Барселоны» Роналду отстает на четыре мяча, и на то, чтобы ликвидировать отставание, у португальца есть два или три матча.

В четырех матчах плей-офф «Реал» забил 12 мячей, однако в каждой игре пропускал, так что у «Атлетико» будет шанс победить в двухматчевой серии, но для этого надо забивать в предстоящем гостевом матче.

Ежегодное дерби

В 2015 году «Атлетико» также встречался с «Реалом» — в ¼ финала Лиги чемпионов, однако начинал серию на своем поле. В итоге «матрасные» не сумели забить ни разу, а «Реалу» успех принес единственный мяч на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» мексиканца Хавьера Эрнандеса.

В чемпионате Испании два клуба из Мадрида решают различные задачи. «Реал» борется с «Барселоной» за чемпионство — при равенстве очков за три тура до финиша у столичной команды есть лишний матч в гостях с «Сельтой». «Атлетико» же занимает третье место, опережая «Севилью». Третья строчка в чемпионате Испании позволяет выступить в групповом раунде Лиги чемпионов, четвертая команда отправится в квалификацию главного еврокубка.

Свои последние матчи и «Реал», и «Атлетико» провели в субботу. Зидан в домашней игре с «Валенсией» выпустил всех сильнейших игроков — за исключением травмированных Пепе и Гарета Бэйла, но «Реал» провел тяжелейшую встречу, забив победный гол усилиями защитника Марсело лишь на 86-й минуте. Первый гол на счету Криштиану Роналду в середине первого тайма — португалец отличился в нынешнем чемпионате в 20-й раз, уступая лишь Месси (33) и Луису Суаресу (26) из «Барселоны».

«Атлетико» играл в гостях против «Лас-Пальмаса» и, по сути, совершил туристический вояж на Канарские острова, разгромив соперника со счетом 5:0. В составе «Атлетико» отсутствовал дисквалифицированный Диего Годин, которого в центре обороны заменил Люка Эрнандес, а также травмированный Янник Карраско. Исход матча был решен к 18-й минуте, когда Кевин Гамейро (дважды) и Сауль Ньигес забили три гола в ворота хозяев, а во втором тайме отличились вышедшие на замену Томас Партей и Фернандо Торрес.

Симеоне остался без правых защитников

Большим огорчением для Симеоне стала травма уругвайского защитника Хосе Хименеса, которого ударил локтем ганец Кевин-Принс Боатенг. Хименес вынужденно играл на правом фланге, заменяя надолго выбывших из строя игроков этого амплуа Хуанфрана и Шиме Врсалько.

8 апреля «Реал» в домашнем матче уже встречался с «Атлетико» — в матче 31-го тура национального первенства, и гости добились ничьей со счетом 1:1, когда на 85-й минуте счет сравнял Антуан Гризманн, тогда как у «Реала» отличился защитник Пепе. Однако в первом круге «Реал» в гостях нанес «Атлетико» разгромное поражение — 3:0, когда хет-триком отметился Криштиану Роналду.

Накануне игры Симеоне заявил, что «Реал» с первых же минут выйдет атаковать, хотя аргентинец и не стал гадать, кого Зидан выпустит вместо Бэйла, — Иско, Марко Асенсио или Хамеса Родригеса. Симеоне добавил, что уже знает, кто сыграет на правом фланге обороны, однако называть фамилию не стал. «В любом случае, он раньше никогда не играл на бровке, но футбол — командная игра, где каждый должен действовать во благо команде», — рассказал аргентинский специалист.

Зидан, в свою очередь, не рассматривает свою команду фаворитом.

Цитата «В полуфинале Лиги чемпионов фаворитов не бывает»,

— отметил француз. Зидан заявил, что важно будет не пропустить, однако соперники забивали «Реалу» в девяти последних матчах, в том числе и в четырех встречах плей-офф Лиги чемпионов. «Этого сложно избежать, потому что противник также умеет играть в футбол», — философски заметил наставник «Реала».

Матч «Реал» — «Атлетико» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Мартин Аткинсон из Англии. Ответная встреча запланирована на 10 мая на домашней арене «Атлетико».

В среду пройдет первый матч в другой полуфинальной паре — между «Монако» из Франции и итальянским «Ювентусом».