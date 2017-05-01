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1 мая 2017, 23:54 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Медики разрешили Карраско сыграть с «Реалом»

Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско все же сможет помочь своей команде в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий <span class=error>Атлетико</span> <span class=error>Янник</span> <nobr>Феррейра-Карраско</nobr> все же сможет помочь своей команде в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с Реалом. Увеличить
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Медицинский персонал разрешил бельгийцу принять участие в игре. Ранее его участие было под вопросом, так как 23-летний игрок получил травму в домашней игре 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:1).

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 2 мая, начало — в 21.45 по московскому времени.

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