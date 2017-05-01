Медики разрешили Карраско сыграть с «Реалом»

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Медицинский персонал разрешил бельгийцу принять участие в игре. Ранее его участие было под вопросом, так как 23-летний игрок получил травму в домашней игре 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:1).

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 2 мая, начало — в 21.45 по московскому времени.