Медики разрешили Карраско сыграть с «Реалом»
Нападающий «Атлетико» Янник
Феррейра-Карраско все же сможет помочь своей команде в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает пресс-служба клуба.
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Медицинский персонал разрешил бельгийцу принять участие в игре. Ранее его участие было под вопросом, так как 23-летний игрок получил травму в домашней игре 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:1).
Матч «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 2 мая, начало — в 21.45 по московскому времени.
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