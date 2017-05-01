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1 мая 2017, 15:49 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Зидан: Завидую Роналдо и Роналду, моя статистика не столь ярка

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что завидует экс-форварду сборной Бразилии Роналдо и своему подопечному Криштиану Роналду.

Главный тренер Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> признался что завидует <nobr>экс-форварду</nobr> сборной Бразилии <span class=error>Роналдо</span> и своему подопечному <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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Об этом француз рассказал в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Португалец — лучший из игроков, что был у меня в распоряжении как у тренера. К несчастью, мне не посчастливилось сыграть с ним вместе. Его статистика поражает. Я играл с бразильским Роналдо, который был выдающимся футболистом. Завидую им обоим, так как моя статистика не столь ярка. Я раздавал передачи, но не забивал так много и потому не мог испытывать те же чувства, что они», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится 2 мая. Начало — 21:45 мск.

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