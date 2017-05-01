Зидан: Завидую Роналдо и Роналду, моя статистика не столь ярка
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что завидует
экс-форварду сборной Бразилии Роналдо и своему подопечному Криштиану Роналду.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом француз рассказал в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Португалец — лучший из игроков, что был у меня в распоряжении как у тренера. К несчастью, мне не посчастливилось сыграть с ним вместе. Его статистика поражает. Я играл с бразильским Роналдо, который был выдающимся футболистом. Завидую им обоим, так как моя статистика не столь ярка. Я раздавал передачи, но не забивал так много и потому не мог испытывать те же чувства, что они», — цитирует Зидана
Матч «Реал» — «Атлетико» состоится 2 мая. Начало — 21:45 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter