Зидан: Завидую Роналдо и Роналду, моя статистика не столь ярка

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Об этом француз рассказал в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Португалец — лучший из игроков, что был у меня в распоряжении как у тренера. К несчастью, мне не посчастливилось сыграть с ним вместе. Его статистика поражает. Я играл с бразильским Роналдо, который был выдающимся футболистом. Завидую им обоим, так как моя статистика не столь ярка. Я раздавал передачи, но не забивал так много и потому не мог испытывать те же чувства, что они», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится 2 мая. Начало — 21:45 мск.