Бакайоко сломал нос на тренировке и может пропустить игру с «Ювентусом»
Полузащитник «Монако» Темуе Бакайоко получил травму на тренировке.
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Как сообщает GFFN, накануне 22-летний француз в столкновении с защитником Камилем Гликом сломал нос, поэтому сегодня пропускает встречу 35-го тура лиги 1 против «Тулузы». Отмечается, что игрок рискует пропустить поединок ½ финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Матч «Монако» — «Ювентус» состоится во вторник, 3 мая, начало — в 21.45 по московскому времени.
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