Мутко: «Лужники» могут претендовать на проведение финала Лиги чемпионов
МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Обновленный стадион «Лужники» может стать претендентом на проведение финала Лиги чемпионов по футболу, срок подачи заявки нужно обсуждать. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«Лужники» уже принимали финал Лиги чемпионов в 2008 году.
«Проведение финала еврокубка? Почему бы нет? Просто мы находимся в таком положении, что проводим у себя Кубок конфедераций, потом чемпионат мира, в 2020 году — чемпионат Европы, поэтому, когда начинаем подавать заявки, нам говорят быть поскромнее. В целом я уверен, что “Лужники” могут претендовать на проведение финала Лиги чемпионов, надо просто обсуждать сроки», — заявил Мутко.
В марте генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил ТАСС, что РФС планирует подать заявку на проведение на стадионе московского ЦСКА «ВЭБ-Арена» матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20.
«До 2019 года нам крайне сложно это сделать, потому что мы являемся футбольной столицей мира. Вы видите политику УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) — она отдает финалы еврокубков странам, которые не могу принять чемпионаты мира и Европы. Наверное, это правильно, так развивается футбол, они стараются принести футбол в каждую европейскую точку», — заключил глава РФС.
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