Президент ФФУ Павелко согласовал с УЕФА ход подготовки к финалу Лиги чемпионов

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Во время встречи президент ФФУ Андрей Павелко проинформировал представителей УЕФА о ходе подготовки к главному поединку Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Также руководитель Федерации заверил европейских футбольных функционеров в соблюдении Украиной всех требований, предусмотренных УЕФА к организации матчей такого уровня. В подтверждение своих слов Андрей Павелко предоставил соответствующие документы и гарантии от всех министерств и ведомств, привлеченных к проведению финала Лиги чемпионов-2018. В частности, такие гарантийные письма передали Министерство финансов, Министерство инфраструктуры, Министерство молодежи и спорта Украины и Киевская городская государственная администрация.

«Мы понимаем возложенную на нас ответственность и ставим себе цель, при поддержке УЕФА, провести один из лучших финалов самого престижного футбольного турнира», — отметил Андрей Павелко.

По словам директора UEFA Events SA Мартина Каллена, финал Лиги чемпионов — это особое событие, которое по своему масштабу и требованиям превышает на 60% соответствующие условия, предъявляемые к организации финала чемпионата Европы. Представитель УЕФА пожелал Киеву достойно выдержать этот ответственный экзамен.

Также УЕФА согласовал программу деятельности, состав Службы ФФУ по подготовке к проведению финала ЛЧ-2018 и предоставил ей полномочия своего представителя.