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26 апреля 2017, 19:51 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

KazSport покажет в прямом эфире полуфиналы Лиги чемпионов

KazSport покажет в прямом эфире первые матчи полуфинальной серии Лиги чемпионов, сообщается на сайте телеканала.

Так, в ночь со 2 на 3 мая на «Сантьяго Бернабеу» состоится мадридское дерби — «Реал» примет «Атлетико». Встреча начнется в 00:45 по времени Астаны.

А в ночь с 3 на 4 мая, так же в 00:45 по времени Астаны, в Монако одноименный клуб примет туринский «Ювентус».

Отметим, что трансляции матчей начнутся за 15 минут до стартового свистка. Ответные встречи команды проведут 10 и 11 мая.

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