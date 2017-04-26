KazSport покажет в прямом эфире полуфиналы Лиги чемпионов

Так, в ночь со 2 на 3 мая на «Сантьяго Бернабеу» состоится мадридское дерби — «Реал» примет «Атлетико». Встреча начнется в 00:45 по времени Астаны.

А в ночь с 3 на 4 мая, так же в 00:45 по времени Астаны, в Монако одноименный клуб примет туринский «Ювентус».

Отметим, что трансляции матчей начнутся за 15 минут до стартового свистка. Ответные встречи команды проведут 10 и 11 мая.