Бэйл выбыл на три недели и пропустит полуфинальные матчи Лиги чемпионов
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл
из-за травмы выбыл на три недели и пропустит оба полуфинальных матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (2 и 9 мая), сообщает Marca.
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Видимо, что-то случилось...
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Валлийский футболист вышел в стартовом составе команды на домашний матч 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», однако получил повреждение и не смог доиграть первый тайм.
В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 26 матчах, забил девять голов и сделал пять голевых пасов. Ожидается, что
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