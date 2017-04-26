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26 апреля 2017, 16:40 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Бэйл выбыл на три недели и пропустит полуфинальные матчи Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл из-за травмы выбыл на три недели и пропустит оба полуфинальных матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (2 и 9 мая), сообщает Marca.

Нападающий Реала <span class=error>Гарет</span> <span class=error>Бэйл</span> <nobr>из-за </nobr>травмы выбыл на три недели и пропустит оба полуфинальных матча Лиги чемпионов с <span class=error>Атлетико</span> (2 и 9 мая) сообщает Marca. Увеличить
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Валлийский футболист вышел в стартовом составе команды на домашний матч 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», однако получил повреждение и не смог доиграть первый тайм.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 26 матчах, забил девять голов и сделал пять голевых пасов. Ожидается, что из-за травмы он пропустит шесть матчей мадридской команды.

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Феррейра-Карраско может пропустить полуфинал ЛЧ с «Реалом»

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Бельгии по футболу Янник Феррейра-Карраско из-за травмы ключицы пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом», вопрос его участия в ответной игре также открыт, сообщает As.
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