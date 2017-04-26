Бэйл выбыл на три недели и пропустит полуфинальные матчи Лиги чемпионов

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Валлийский футболист вышел в стартовом составе команды на домашний матч 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», однако получил повреждение и не смог доиграть первый тайм.