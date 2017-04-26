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26 апреля 2017, 14:00 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Феррейра-Карраско может пропустить полуфинал ЛЧ с «Реалом»

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Бельгии по футболу Янник Феррейра-Карраско из-за травмы ключицы пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом», вопрос его участия в ответной игре также открыт, сообщает As.

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Феррейра-Карраско травмировал плечо во время матча 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:1). Бельгиец вышел на поле на 56-й минуте, но уже на 72-й главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне пришлось делать обратную замену, поскольку Феррейра-Карраско столкнулся с защитником «Вильярреала» Антонио Рукавиной и повредил правую ключицу. Речи о переломе нет, но сильное растяжение диагностировано.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов пройдет 2 мая. По данным издания, игрок не успеет восстановиться не только к этой дате, но и рискует пропустить ответную игру, которая запланирована на 10 мая.

Феррейра-Карраско в текущем сезоне сыграл за «Атлетико» в 47 матчах в различных турнирах, забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.

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