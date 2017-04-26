Феррейра-Карраско может пропустить полуфинал ЛЧ с «Реалом»
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Бельгии по футболу Янник Феррейра-Карраско из-за травмы ключицы пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом», вопрос его участия в ответной игре также открыт, сообщает As.
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Видимо, что-то случилось...
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Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов пройдет 2 мая. По данным издания, игрок не успеет восстановиться не только к этой дате, но и рискует пропустить ответную игру, которая запланирована на 10 мая.
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