Феррейра-Карраско может пропустить полуфинал ЛЧ с «Реалом»

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Феррейра-Карраско травмировал плечо во время матча 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:1). Бельгиец вышел на поле на 56-й минуте, но уже на 72-й главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне пришлось делать обратную замену, поскольку Феррейра-Карраско столкнулся с защитником «Вильярреала» Антонио Рукавиной и повредил правую ключицу. Речи о переломе нет, но сильное растяжение диагностировано.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/2 финала, 2.05.2017, 21:45 -:- Реал Атлетико

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов пройдет 2 мая. По данным издания, игрок не успеет восстановиться не только к этой дате, но и рискует пропустить ответную игру, которая запланирована на 10 мая.