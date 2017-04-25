Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29551499/
25 апреля 2017, 23:00 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Во время матча «Монако» — «Ювентус» ведущие телеканалы Франции покажут дебаты

Во время первого матча ½ финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом» ведущие телеканалы Франции будут транслировать дебаты участников второго тура президентских выборов Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.

Во Франции 23 апреля прошел первый тур президентских выборов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Телеканалы TF1 и France 2 запланировали показ дебатов на 3 мая две недели назад и не стали переносить их дату после того, как стало известно, что в этот вечер монегаскам предстоит провести очень важный поединок с туринцами.

Очевидно, что из-за этого телеаудитория матча «Монако» — «Ювентус» во Франции сократится. Один из болельщиков признался, что будет смотреть по телевизору дебаты, но одновременно включит игру без звука на компьютере.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов