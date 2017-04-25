Во время матча «Монако» — «Ювентус» ведущие телеканалы Франции покажут дебаты
Во время первого матча ½ финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом» ведущие телеканалы Франции будут транслировать дебаты участников второго тура президентских выборов Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.
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Телеканалы TF1 и France 2 запланировали показ дебатов на 3 мая две недели назад и не стали переносить их дату после того, как стало известно, что в этот вечер монегаскам предстоит провести очень важный поединок с туринцами.
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