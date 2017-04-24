«Зальцбург» впервые в истории стал победителем Юношеской лиги УЕФА

Финальная встреча прошла в швейцарском Ньоне.

Для «Зальцбурга» победа в Юношеской лиге УЕФА стала первой в истории. Две победы в активе английского «Челси», одна у испанской «Барселоны».

В нынешнем турнире также принимал участие московский ЦСКА, который сумел дойти до ¼ финала, но уступил «Бенфике». «Ростов» не смог преодолеть групповой раунд.