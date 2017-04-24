«Зальцбург» впервые в истории стал победителем Юношеской лиги УЕФА
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Австрийский «Зальцбург» со счетом 2:1 победил португальскую «Бенфику» в финале Юношеской лиги УЕФА и стал победителем турнира.
Финальная встреча прошла в швейцарском Ньоне.
Для «Зальцбурга» победа в Юношеской лиге УЕФА стала первой в истории. Две победы в активе английского «Челси», одна у испанской «Барселоны».
В нынешнем турнире также принимал участие московский ЦСКА, который сумел дойти до ¼ финала, но уступил «Бенфике». «Ростов» не смог преодолеть групповой раунд.
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