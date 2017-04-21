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21 апреля 2017, 22:35 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Слуцкий: Было очень тяжело комментировать матч «Барселона» — «Ювентус»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от комментирования ответного матча между «Барселоной» и «Ювентусом» (0:0) в ¼ финала Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид <span class=error>Слуцкий</span> поделился впечатлениями от комментирования ответного матча между Барселоной и <span class=error>Ювентусом</span> (0:0) в ¼ финала Лиги чемпионов. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Очень сложно было комментировать этот матч. Действительно, я пережил совсем новые эмоции в своей жизни. Это было очень тяжело. Основная сложность была связана с тем, что я привык смотреть футбол несколько шире, обращать внимание на тактические нюансы, на свободные зоны. А здесь нужно было для болельщиков контролировать ход событий — то, что связано с мячом, с развитием игрового эпизода.

Когда смотришь футбол 20 лет в одном режиме, а вдруг тебе надо смотреть его несколько иначе, — это сложно. Мне это стоило очень больших сил, и теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом, — сказал Слуцкий в эфире программы «Все на футбол».

19.04.2017 21:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/4 финала Camp Nou
Барселона 0:0 Ювентус
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Энрике Луис Массимилиано Аллегри
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
41′ Андрес Иньеста (к) 8
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Серхио Бускетс 5
44′ да Силва Сантос Неймар 11
78′ Серхи Роберто 20
Хавьер Маскерано 14
58′ Иван Ракитич 4
Пако Алькасер 17
1 Джанлуиджи Буффон (к)
23 Дани Алвес
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини 57′
19 Леонардо Бонуччи
17 Марио Манджукич
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира 64′
16 Хуан Куадрадо 84′
18 Марио Лемина
21 Пауло Дибала 75′
15 Андреа Барцальи
9 Гонсало Игуаин 88′
22 Квадво Асамоа
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 4
13 Угловые 4
10 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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