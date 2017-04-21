«Очень сложно было комментировать этот матч. Действительно, я пережил совсем новые эмоции в своей жизни. Это было очень тяжело. Основная сложность была связана с тем, что я привык смотреть футбол несколько шире, обращать внимание на тактические нюансы, на свободные зоны. А здесь нужно было для болельщиков контролировать ход событий — то, что связано с мячом, с развитием игрового эпизода.

Когда смотришь футбол 20 лет в одном режиме, а вдруг тебе надо смотреть его несколько иначе, — это сложно. Мне это стоило очень больших сил, и теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом, — сказал Слуцкий в эфире программы «Все на футбол».