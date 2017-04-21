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— Было ли предчувствие, кого получите при жеребьевке? И, если честно, кого больше и меньше всего хотели? — спрашиваю Васильева.

— На этом этапе все соперники — топ-уровня. Так что об этом не думал. Будем играть с «Ювентусом» и постараемся взять реванш за проигрыш два года назад.

— Но согласитесь ли с тем, что для суператакующего «Монако» больше подходят оппоненты, которые сами играют и другим дают? Такими были и «Ман Сити», и «Боруссия», и по такой логике «Реал» был бы вам более удобен?

— Глобально с этой логикой согласен. Нам больше подходят команды, которые играют в открытый, атакующий футбол.

— Кого считаете фаворитом пары?

— «Ювентус». По таланту сегодня мы не уступаем, но, безусловно, у туринцев гораздо больше опыта игры на высшем уровне. А это очень важный фактор на этой стадии соревнования.

— Не беспокоитесь ли за судейство, учитывая, что два года назад исход вашего противостояния с «Юве» (1:0, 0:0) решил спорный пенальти, реализованный Видалем?

— Беспокоюсь. Надеемся, что УЕФА на этот раз подойдет к вопросу судейства со всей серьезностью. И для этой надежды есть основания. В среду у меня был разговор с новым президентом УЕФА Александром Чеферином, и он разделил мою обеспокоенность грубыми судейскими ошибками в матчах высочайшего уровня.

— Вы — за введение видеоповторов?

— Да, безусловно. Кстати, на административном совете французской лиги в Париже, где я вчера побывал, решили уже в этом сезоне стыковые матчи между клубами Лиги 1 и Лиги 2 обслуживать с использованием видео. Истории с матчами «Барселоны» с «ПСЖ» и «Реала» с «Баварией» показали, что видеоповторы нужно вводить немедленно. Как минимум — для определения положения «вне игры». Технически это возможно и позволит избежать тех грубых ошибок, которые все мы видели. И президент УЕФА с этим согласен.

— Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки полуфиналов были заранее предопределены, чтобы свести две «Реал» с «Атлетико» и избежать очередного чисто пиренейского финала. Вы такое допускаете?

— Если это было бы так, то стало бы крайне нехорошим событием. Но не думаю, что это так.

— Весь мир сходит с ума от Кильяна Мбаппе. Он забил уже больше 20 мячей, тогда как у Криштиану Роналду в этом возрасте было пять, а у Лео Месси — один. Можно ли назвать Мбаппе новым гением?

— Безусловно. Считаю вполне возможным, что в будущем он станет лучшим футболистом мира. У него все для этого есть. При этом, несмотря на огромное медийное давление, Кильян остается скромным парнем и потрясающе с этим грузом справляется. Он ничуть не зазнался, не надел корону. И, зная его самого и его родителей, уверен, что этого не произойдет.

— Какая сумма отступных прописана в контракте Мбаппе?

— Никакой. Отступных в контракте Мбаппе нет. Более того, во Франции это запрещено.

— По-вашему, при действующем контракте до 2019 года ему лучше еще сезон-другой отыграть в «Монако» до отъезда в суперклуб? И готов ли ваш клуб вести переговоры с потенциальными покупателями ближайшим летом?

— Безусловно, для карьеры Мбаппе лучше остаться в «Монако» и поиграть у нас какое-то время до перехода в один из лучших клубов мира. Проект сегодня построен во многом вокруг него. Мы договорились, что совершенно спокойно обсудим с игроком и его родителями дальнейшие перспективы — но сделаем это после сезона. Сейчас абсолютно не время думать о контрактах и продажах. Все мы — и дирекция, и тренерский штаб, и игроки — настроены только на то, чтобы достойно завершить сезон. В данный момент ни с одним из клубов, которые к нам, безусловно, обращаются, и не только по Мбаппе, никаких переговоров мы не ведем.

— Все уже признают Леонарду Жардима одним из самых перспективных тренеров мира. Легко ли вам будет его удержать? И на сколько у него еще контракт с «Монако»?

— Еще на два года. Думаю, что ему у нас очень нравится, и что Леонарду останется с нами.