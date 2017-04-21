Вадим Васильев: Фаворит пары — «Юве», видеоповторы нужны немедленно, а отступных у Мбаппе нет
Вице-президент «Монако» в интервью обозревателю «СЭ» Игорю РАБИНЕРУпрокомментировал итоги жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов — монегасков ждет противостояние с «Ювентусом» (матчи — 3 и 9 мая) — и игру юного суперталанта Кильяна Мбаппе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Было ли предчувствие, кого получите при жеребьевке? И, если честно, кого больше и меньше всего хотели? — спрашиваю Васильева.
— На этом этапе все соперники —
— Но согласитесь ли с тем, что для суператакующего «Монако» больше подходят оппоненты, которые сами играют и другим дают? Такими были и «Ман Сити», и «Боруссия», и по такой логике «Реал» был бы вам более удобен?
— Глобально с этой логикой согласен. Нам больше подходят команды, которые играют в открытый, атакующий футбол.
— Кого считаете фаворитом пары?
— «Ювентус». По таланту сегодня мы не уступаем, но, безусловно, у туринцев гораздо больше опыта игры на высшем уровне. А это очень важный фактор на этой стадии соревнования.
— Не беспокоитесь ли за судейство, учитывая, что два года назад исход вашего противостояния с «Юве» (1:0, 0:0) решил спорный пенальти, реализованный Видалем?
— Беспокоюсь. Надеемся, что УЕФА на этот раз подойдет к вопросу судейства со всей серьезностью. И для этой надежды есть основания. В среду у меня был разговор с новым президентом УЕФА Александром Чеферином, и он разделил мою обеспокоенность грубыми судейскими ошибками в матчах высочайшего уровня.
— Вы — за введение видеоповторов?
— Да, безусловно. Кстати, на административном совете французской лиги в Париже, где я вчера побывал, решили уже в этом сезоне стыковые матчи между клубами Лиги 1 и Лиги 2 обслуживать с использованием видео. Истории с матчами «Барселоны» с «ПСЖ» и «Реала» с «Баварией» показали, что видеоповторы нужно вводить немедленно. Как минимум — для определения положения «вне игры». Технически это возможно и позволит избежать тех грубых ошибок, которые все мы видели. И президент УЕФА с этим согласен.
— Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки полуфиналов были заранее предопределены, чтобы свести две «Реал» с «Атлетико» и избежать очередного чисто пиренейского финала. Вы такое допускаете?
— Если это было бы так, то стало бы крайне нехорошим событием. Но не думаю, что это так.
— Весь мир сходит с ума от Кильяна Мбаппе. Он забил уже больше 20 мячей, тогда как у Криштиану Роналду в этом возрасте было пять, а у Лео Месси — один. Можно ли назвать Мбаппе новым гением?
— Безусловно. Считаю вполне возможным, что в будущем он станет лучшим футболистом мира. У него все для этого есть. При этом, несмотря на огромное медийное давление, Кильян остается скромным парнем и потрясающе с этим грузом справляется. Он ничуть не зазнался, не надел корону. И, зная его самого и его родителей, уверен, что этого не произойдет.
— Какая сумма отступных прописана в контракте Мбаппе?
— Никакой. Отступных в контракте Мбаппе нет. Более того, во Франции это запрещено.
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— Безусловно, для карьеры Мбаппе лучше остаться в «Монако» и поиграть у нас
— Все уже признают Леонарду Жардима одним из самых перспективных тренеров мира. Легко ли вам будет его удержать? И на сколько у него еще контракт с «Монако»?
— Еще на два года. Думаю, что ему у нас очень нравится, и что Леонарду останется с нами.
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