В Барселоне высмеяли жалобы Мадрида на результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Каталонские СМИ с сарказмом прокомментировали информацию о возможных подтасовках во время жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов.
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Мадридские издания обратили внимание, что легенда валлийского футбола Иан Раш, выбирая соперника «Реала», не перемешивая шары, вытащил «Атлетико». Журналисты предполагают, что шары были подогреты.
В Каталонии же к заявлениям из столицы Испании отнеслись язвительно. Барселонское издание Sport.es опубликовала материал с заголовком «Мадриду подогрели шары». Отметим, что слово «bolas» на испанском имеет двойное значение, в том числе — тестикулы.
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