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21 апреля 2017, 18:07 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Талиска из «Бешикташа» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Полузащитник Бешикташа Андерсон <span class=error>Талиска</span> признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Увеличить
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Голосование проводил официальный сайт УЕФА.

Бразилец, дубль которого в ответной четвертьфинальной игре с «Лионом» (2:1, 6:7 по пенальти) не спас «Бешикташ» от вылета, набрал 53% голосов.

Второе место занял защитник «Шальке-04» Зеад Колашинац (24%), третьей — форвард «МЮ» Маркус Рашфорд (19%), а четвёртое — защитник «Сельты» Уго Мальо (4%).

Бешикташ
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