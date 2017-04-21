Талиска из «Бешикташа» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
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Голосование проводил официальный сайт УЕФА.
Бразилец, дубль которого в ответной четвертьфинальной игре с «Лионом» (2:1, 6:7 по пенальти) не спас «Бешикташ» от вылета, набрал 53% голосов.
Второе место занял защитник «Шальке-04» Зеад Колашинац (24%), третьей — форвард «МЮ» Маркус Рашфорд (19%), а четвёртое — защитник «Сельты» Уго Мальо (4%).
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