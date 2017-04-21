Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако»
Жеребьевка, состоявшаяся в пятницу в Ньоне, определила пары полуфиналистов Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико», «Монако» — «Ювентус».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хотя апрель ударил по европейской аристократии, выкосив таких грандов, как «Барселона» и «Бавария», квартет полуфиналистов получился солидным. Не столько по коллекциям титулов, сколько по стабильности высоких результатов в последние годы. Как следствие, в трех из четырех клубов собраны люди, привычные к футбольному высокогорью.
Пусть «Атлетико» далеко до «Реала», который 11 раз побеждал в Лиге и Кубке чемпионов, он дважды за предыдущие три сезона бился с ним в финале главного еврокубка. «Ювентус» же достиг этой стадии два года назад. Победивший в Лиге чемпионов-1996, он затем четырежды проигрывал в заключительных матчах, и, конечно, соскучился по европейской клубной вершине.
Особняком располагается «Монако», сенсационный финалист турнира 2004 года, который, между прочим, теперь добился невиданного достижения. Симпатичный и дерзкий, он стал первым, кому удалось добраться до полуфинала, стартовав в 3-м отборочном раунде, как, например, «Ростов». Но за подвиг, не исключено, придется заплатить: первый полуфинальный матч в начале мая станет для «Монако» уже 58-м официальным поединком сезона.
В этом клубе нет футболистов, которые играли бы в прошлом в полуфинале Лиги чемпионов. Даже знаменитый 31-летний Фалькао не исключение. Колумбиец, побывавший и в «МЮ», и в «Челси», на международной арене побеждал в Лиге Европы — как с «Порту», так и с «Атлетико», но не в еврокубке номер один.
В преддверии жеребьевки обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер выразил мнение, что «Монако» было бы лучше попасть на «Реал», чтобы эти два клуба порадовали публику атакующим футболом, какой мы увидели в матчах монегасков с «Манчестер Сити» и «Боруссией». Замечу, что французские СМИ — L’Equipe, Le Parisien, boursorama.com — выразили ту же мысль: более перспективным представлялось противоборство с «Реалом», оборона которого не столь крепка, как у «Ювентуса», пропустившего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов только два гола в десяти матчах. Да и у игроков «Атлетико» в крови оборонительная строгость.
Однако легенда «Ливерпуля» валлиец Иан Раш (финал, напомним, пройдет 3 июня в Кардиффе), вытаскивая шары, не распределил команды по ориентации, а организовал условный командный матч «атака против обороны». И сорвал ностальгические планы французов вспомнить 2004 год и победный четвертьфинал против «Реала» с
Вместо этого — тень четвертьфинала двухгодичной давности, в котором «Ювентус» взял верх над «Монако» за счет
В апреле «Старая синьора» не позволила за 180 минут ни разу забить супертройке Месси — Суарес — Неймар. Теперь ей предстоит укротить колумбийского «Тигра» и юную звезду Мбаппе.
В общих чертах, как у классика: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». Однако изображать «Ювентус» только как лед, — упрощение. В рядах команды есть, например, такой яркий нападающий как 23-летний аргентинец Дибала, которого даже называют иногда наследником Месси. Хотя, как заметил после его дубля в ворота «Барселоны» Джанлука Дзамбротта, игравший за оба клуба, в 23 года Месси уже выиграл два «Золотых мяча».
Что касается другой пары, то это дерби. В финале 2014 года «Королевский клуб» чудом ушел от поражения благодаря голу Серхио Рамоса на 90+3-й минуте, чтобы затем доказать свое превосходство в дополнительное время (4:1). А год назад победу ему после счета 1:1 и вовсе принесли 11-метровые. Теперь противоборство Зидана и Диего Симеоне, Криштиану Роналду и Гризманна будет двухсерийным.
В 2015 году мадридские клубы тоже не прошли мимо друг друга в Лиге чемпионов. И тогда в ¼ финала верх взял «Реал» — 0:0, 1:0. Между тем в чемпионате Испании в последние три сезона чаще торжествовали «матрасники» — три победы против одной в ноябре прошлого года (3:0 на «Висенте Кальдерон») при двух ничейных результатах.
Ясно одно: Испании гарантировано место в финале, но чисто испанской разборки в нем на этот раз не будет.
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