Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако»

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Хотя апрель ударил по европейской аристократии, выкосив таких грандов, как «Барселона» и «Бавария», квартет полуфиналистов получился солидным. Не столько по коллекциям титулов, сколько по стабильности высоких результатов в последние годы. Как следствие, в трех из четырех клубов собраны люди, привычные к футбольному высокогорью.

Пусть «Атлетико» далеко до «Реала», который 11 раз побеждал в Лиге и Кубке чемпионов, он дважды за предыдущие три сезона бился с ним в финале главного еврокубка. «Ювентус» же достиг этой стадии два года назад. Победивший в Лиге чемпионов-1996, он затем четырежды проигрывал в заключительных матчах, и, конечно, соскучился по европейской клубной вершине.

Особняком располагается «Монако», сенсационный финалист турнира 2004 года, который, между прочим, теперь добился невиданного достижения. Симпатичный и дерзкий, он стал первым, кому удалось добраться до полуфинала, стартовав в 3-м отборочном раунде, как, например, «Ростов». Но за подвиг, не исключено, придется заплатить: первый полуфинальный матч в начале мая станет для «Монако» уже 58-м официальным поединком сезона.

В этом клубе нет футболистов, которые играли бы в прошлом в полуфинале Лиги чемпионов. Даже знаменитый 31-летний Фалькао не исключение. Колумбиец, побывавший и в «МЮ», и в «Челси», на международной арене побеждал в Лиге Европы — как с «Порту», так и с «Атлетико», но не в еврокубке номер один.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">?⚽?<br>¡Nuestro rival en semifinales de la Champions será el <a href="https://twitter.com/Atleti">@Atleti</a>!<a href="https://twitter.com/hashtag/RMUCL?src=hash">#RMUCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash">#HalaMadrid</a> <a href="https://t.co/urUF9lyAHb">pic.twitter.com/urUF9lyAHb</a></p>— Real Madrid C. F. (@realmadrid) <a href="https://twitter.com/realmadrid/status/855365937624756224">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В преддверии жеребьевки обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер выразил мнение, что «Монако» было бы лучше попасть на «Реал», чтобы эти два клуба порадовали публику атакующим футболом, какой мы увидели в матчах монегасков с «Манчестер Сити» и «Боруссией». Замечу, что французские СМИ — L’Equipe, Le Parisien, boursorama.com — выразили ту же мысль: более перспективным представлялось противоборство с «Реалом», оборона которого не столь крепка, как у «Ювентуса», пропустившего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов только два гола в десяти матчах. Да и у игроков «Атлетико» в крови оборонительная строгость.

Однако легенда «Ливерпуля» валлиец Иан Раш (финал, напомним, пройдет 3 июня в Кардиффе), вытаскивая шары, не распределил команды по ориентации, а организовал условный командный матч «атака против обороны». И сорвал ностальгические планы французов вспомнить 2004 год и победный четвертьфинал против «Реала» с Зиданом-футболистом.

Вместо этого — тень четвертьфинала двухгодичной давности, в котором «Ювентус» взял верх над «Монако» за счет одного-единственного гола с ошибочного пенальти, назначенного после фола за пределами штрафной площади — 1:0, 0:0. Впрочем, в те времена команда из княжества была совсем другой, хотя ею руководил, как и сейчас, Леонарду Жардим. Тогда Массимилиано Аллегри хвалил ее не за задорную атаку, а за оборону, которую назвал сильнейшей в Лиге чемпионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Ci vediamo il 3 maggio, <a href="https://twitter.com/AS_Monaco">@AS_Monaco</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ItsTime?src=hash">#ItsTime</a> <a href="https://t.co/YAjCGY34WD">pic.twitter.com/YAjCGY34WD</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/855387458384658432">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В апреле «Старая синьора» не позволила за 180 минут ни разу забить супертройке Месси — Суарес — Неймар. Теперь ей предстоит укротить колумбийского «Тигра» и юную звезду Мбаппе.

В общих чертах, как у классика: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». Однако изображать «Ювентус» только как лед, — упрощение. В рядах команды есть, например, такой яркий нападающий как 23-летний аргентинец Дибала, которого даже называют иногда наследником Месси. Хотя, как заметил после его дубля в ворота «Барселоны» Джанлука Дзамбротта, игравший за оба клуба, в 23 года Месси уже выиграл два «Золотых мяча».

Что касается другой пары, то это дерби. В финале 2014 года «Королевский клуб» чудом ушел от поражения благодаря голу Серхио Рамоса на 90+3-й минуте, чтобы затем доказать свое превосходство в дополнительное время (4:1). А год назад победу ему после счета 1:1 и вовсе принесли 11-метровые. Теперь противоборство Зидана и Диего Симеоне, Криштиану Роналду и Гризманна будет двухсерийным.

В 2015 году мадридские клубы тоже не прошли мимо друг друга в Лиге чемпионов. И тогда в ¼ финала верх взял «Реал» — 0:0, 1:0. Между тем в чемпионате Испании в последние три сезона чаще торжествовали «матрасники» — три победы против одной в ноябре прошлого года (3:0 на «Висенте Кальдерон») при двух ничейных результатах.

Ясно одно: Испании гарантировано место в финале, но чисто испанской разборки в нем на этот раз не будет.