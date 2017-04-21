Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были спланированы
Издание AS озадачено поведением легенды валлийского футбола Иана Раша, который как представитель финала Лиги чемпионов-2016/17 провел жеребьевку полуфинала турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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Отмечается, что после того как
В СМИ существует теория, согласно которой УЕФА хотел избежать возможности очередного финала Лиги чемпионов между клубами из Мадрида. Журналисты считают, что на шары могли воздействовать термически.
Напомним, что за последние три года «Реал» и «Атлетико» дважды встречались в решающей игре турнира.
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