Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были спланированы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что после того как экс-игрок «Ливерпуля» вытащил шар с названием «Реала», он, не перемешивая оставшиеся шары в корзине и прощупав следующий шар, свел с мадридцами «Атлетико».

В СМИ существует теория, согласно которой УЕФА хотел избежать возможности очередного финала Лиги чемпионов между клубами из Мадрида. Журналисты считают, что на шары могли воздействовать термически.

Напомним, что за последние три года «Реал» и «Атлетико» дважды встречались в решающей игре турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> ¿Bolas calientes? Muy misterioso cuando salió la del Atleti... <a href="https://t.co/sVbYm1rUTj">https://t.co/sVbYm1rUTj</a> <a href="https://t.co/o2hPLynrrV">pic.twitter.com/o2hPLynrrV</a></p>— AS (@diarioas) <a href="https://twitter.com/diarioas/status/855376343684575232">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>