Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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18-летний француз помог своей команде переиграть дортмундскую «Боруссию» в ответном матче ¼ финала (3:1). На его счету первый забитый мяч во встрече.

Мбаппе набрал 51 процент голосов, опередив Хуана Куадрадо (22 процента), Арьена Роббена (15 процентов) и Джейми Варди (12 процентов).