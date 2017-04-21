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21 апреля 2017, 14:55 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Монако» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком этой неделе в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Нападающий Монако <span class=error>Кильян</span> <span class=error>Мбаппе</span> признан лучшим игроком этой неделе в Лиге чемпионов. Увеличить
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© AP 2017

18-летний француз помог своей команде переиграть дортмундскую «Боруссию» в ответном матче ¼ финала (3:1). На его счету первый забитый мяч во встрече.

Мбаппе набрал 51 процент голосов, опередив Хуана Куадрадо (22 процента), Арьена Роббена (15 процентов) и Джейми Варди (12 процентов).

Монако
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