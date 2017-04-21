«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» одолел «Андерлехт» в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича, «Сельта» сыграла с «Генком» вничью в гостях, «Аякс» вдесятером едва не сравнял счет в матче против «Шальке-04», а «Лион» с «Бешикташем» продлили свою встречу до серии пенальти — «Газета.Ru» рассказывает о том, как прошли ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы.