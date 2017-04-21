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21 апреля 2017, 14:25 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» встретится с испанской «Сельтой» в полуфинале футбольной Лиги Европы. Жеребьевка турнира прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

В другом полуфинале сыграют голландский <span class=error>Аякс</span> и французский Лион Увеличить
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В другом полуфинале сыграют голландский «Аякс» и французский «Лион».

Первые матчи пройдут 4 мая, ответные — 11 мая.

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В Европу без Ибрагимовича

«Манчестер Юнайтед» одолел «Андерлехт» в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича, «Сельта» сыграла с «Генком» вничью в гостях, «Аякс» вдесятером едва не сравнял счет в матче против «Шальке-04», а «Лион» с «Бешикташем» продлили свою встречу до серии пенальти — «Газета.Ru» рассказывает о том, как прошли ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы.
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