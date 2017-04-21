«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» встретится с испанской «Сельтой» в полуфинале футбольной Лиги Европы. Жеребьевка турнира прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.
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В другом полуфинале сыграют голландский «Аякс» и французский «Лион».
Первые матчи пройдут 4 мая, ответные — 11 мая.
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