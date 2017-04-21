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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29506494/
21 апреля 2017, 13:27 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

«Реал» встретится с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, «Ювентус» — с «Монако»

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Сегодня в швейцарском <span class=error>Ньоне</span> состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Увеличить
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Как стало известно, «Реал» и «Атлетико» проведут мадридское дерби, а «Монако» предстоит провести два матча против «Ювентуса».

Напомним, первые встречи состоятся 2 и 3 мая, а ответные — через неделю (9 и 10 числа).

Отметим, что финал намечен на 3 июня в Кардиффе (Уэльс). Номинальным хозяином станет победитель пары «Монако» — «Ювентус», а гостем — победитель противостояния между «Реалом» и «Атлетико».

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