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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29504553/
21 апреля 2017, 11:44 | Футбол: Еврокубки | UA-Football

Дела коэффициентные. Украина сохранила восьмую позицию. Бельгийцам не хватило одной победы

В текущем сезоне борьба в Таблице коэффициентов между Украиной и ее конкурентами бельгийцами и турками завершена. Можно говорить как о свершившемся факте: по итогам сезона 2016/17 Украина финишировал на восьмой строчке Таблицы коэффициентов.

В текущем сезоне борьба в Таблице коэффициентов между Украиной и ее конкурентами бельгийцами и турками завершена. Можно говорить как о свершившемся факте: по итогам сезона 2016/17 Украина финишировал на восьмой строчке Таблицы коэффициентов. Увеличить
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Бельгия могла опередить нас, если бы «Генк» с «Андерлехтом» в ответных матчах четвертьфинала Лиги Европы на двоих набрали четыре балла. Они набрали два. «Генк» сыграл вничью с «Сельтой», «Андерлехт» — вничью с МЮ (по итогам основной фазы поединка). Ни одна из команд не прошла дальше, поэтому не получила бонусного очка. Следовательно, Украина осталась впереди, опередив конкурента на минимальных 0,233 балла (это — две ничьих, или одна победа).

Позади остались и турки, которые, откровенно говоря, потеряли шансы обогнать нас еще раньше. Такое положение дел означает, что в стартовом листе еврокубков сезона 2018/19 Украина будет находиться на восьмом месте и будет претендентом на то, чтобы делегировать своего представителя в первую корзину Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что Бельгия обеспечила себе гандикап перед началом следующего сезона. С учетом того, что в начале сезона 2017/18 у Украины «отвалится» на три балла рейтинга больше, чем у Бельгии, бельгийцы будут впереди нас на 2,567 балла. Это — довольно существенная разница. То есть, чтобы обогнать Бельгию в следующем сезоне, Украине нужно добыть на одну ничью и шесть побед больше, чем бельгийцы (в основной сетке еврокубков). Или же получить на 13 бонусных баллов больше.

Что касается турок, то в начале следующего сезона они будут отставать от нас почти на пять баллов рейтинга. То есть, опуститься ниже девятой ступеньки в ближайшие год-два Украине будет сложно. Другие ассоциации нам пока не угрожают. Угрожать будут в будущем, например, в 2020-м году.

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