УЕФА проверит готовность «Олимпийского» принять финал Лиги Чемпионов

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На поединке будет присутствовать инспектор УЕФА, который будет проверять готовность служб стадиона к проведению финала Лиги Чемпионов 2018.

«Украинское класико» получило повышенную степень риска по вопросам безопасности. Было принято решение запретить пронос на НСК «Олимпийский» чемоданов и рюкзаков.

Напомним, что поединок «Динамо» — «Шахтер» состоится сегодня в 20.00.