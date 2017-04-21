УЕФА проверит готовность «Олимпийского» принять финал Лиги Чемпионов
Сегодня на НСК «Олимпийский» «Динамо» принимает «Шахтер» и к этому матчу повышенный интерес не только в Украине.
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На поединке будет присутствовать инспектор УЕФА, который будет проверять готовность служб стадиона к проведению финала Лиги Чемпионов 2018.
«Украинское класико» получило повышенную степень риска по вопросам безопасности. Было принято решение запретить пронос на НСК «Олимпийский» чемоданов и рюкзаков.
Напомним, что поединок «Динамо» — «Шахтер» состоится сегодня в 20.00.
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