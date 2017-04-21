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21 апреля 2017, 11:28 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Боруссия» Д выступила с заявлением о подозреваемом во взрывах россиянине

Руководство дортмундской «Боруссии» выступило с официальным заявлением после информации о том, что задержан подозреваемый во взрывах около автобуса команды.

Сообщалось, что немецкая полиция задержала 28-летнего гражданина России Сергея В.

Как передаёт официальный сайт «Боруссии», в заявлении клуба говорится: «Данные и действия федеральной прокуратуры и управления полиции были очень интенсивны и сопровождались высоким давлением. Мы всячески благодарны за это и надеемся, что удалось найти человека, ответственного за подлое покушение на наших игроков и членов клуба».

Взрывы около автобуса «Боруссии» раздались 11 апреля, когда команда должна была сыграть с «Монако» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:3). В результате взрывов игра была перенесена на день, а защитник дортмундцев Марк Бартра получил травмы и был прооперирован на правой руке и запястье. На восстановление футболисту потребуется четыре недели.

Сергей В. предположительно пользовался бомбами с дистанционным управлением, которые привёл в действие из гостиницы L`Arrivée, где была дислоцирована делегация и «Боруссии».

Боруссия Д
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