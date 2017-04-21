Автобус «Боруссии» взорвал россиянин? Подробности

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«СЭ» рассказывает подробности произошедшего.

Авторитетный немецкий журнал Spiegel в пятницу утром сообщил о задержании одного из предполагаемых организаторов атаки на автобус дортмундской «Боруссии». Подозреваемый в пятницу утром был арестован в Баден-Вюртемберге. Личность не раскрывается, но, по информации издания, его зовут Сергей В. и он является выходцем из России.

Позднее Генеральная прокуратура Германии подтвердила арест 28-летнего выходца из России. Его действительно подозревают в организации атаки на автобус футбольного клуба. Отмечается, что у него двойное гражданство (Германии и России). Впрочем, изначальная версия произошедшего — теракт на почве религиозной ненависти — не подтвердилась.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Der mutmaßliche <a href="https://twitter.com/hashtag/BVB?src=hash">#BVB</a>-Bomber soll aus Habgier versucht haben, möglichst viele Spieler zu verletzen oder zu töten. <a href="https://t.co/Eml26YhUw5">https://t.co/Eml26YhUw5</a></p>— SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) <a href="https://twitter.com/SPIEGELONLINE/status/855288738905116677">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как удалось выяснить правоохранительным органам, подозреваемый остановился в том же отеле, что и игроки команды. Он предусмотрительно забронировал номера на разные даты — 9—13 апреля , а также 16—20 апреля . На тот момент еще не была проведена жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов, и было неизвестно, когда именно «Боруссия» будет проводить домашний матч.

Три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, он расположил в кустах по пути предполагаемого следования автобуса. В действие все они были приведены отдельными дистанционными взрывателями. Точных данных о типе примененного взрывчатого вещества пока нет.

После произошедшего на месте взрывов была найдена записка, призванная пустить следователей по исламистскому следу. Но после анализа эксперты усомнились в ее подлинности. Теперь главным мотивом действий обвиняемого считается жажда наживы. Как сообщает прокуратура, подозреваемый 3 апреля взял кредит и приобрел 15 тысяч акций «Боруссии» за 78 тысяч евро. В случае колебания курса акций из-за взрыва и возможных жертв россиянин мог бы получить прибыль от продажи ценных бумаг в размере до 4 миллионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Anschlag auf BVB-Bus - Polizei fasst Tatverdächtigen! <a href="https://t.co/eHuJidbnlV">https://t.co/eHuJidbnlV</a> <a href="https://t.co/Sb5MHPfv1v">pic.twitter.com/Sb5MHPfv1v</a></p>— BILD (@BILD) <a href="https://twitter.com/BILD/status/855277857467019265">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, чуть менее чем за час до первого матча ¼ финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, когда тот отъезжал от гостиницы. Пострадавших было двое — защитник черно-желтых Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Испанскому футболисту, получившему травму руки, вскоре была сделана операция.

В целях безопасности матч был перенесен на следующий день. Местные жители устроили акцию в соцсетях и помогли приехавшим в город болельщикам «Монако» найти жилье на ночь. В итоге «Боруссия» уступила в первой игре со счетом 2:3, а через неделю проиграла на выезде 1:3 и вылетела из турнира.