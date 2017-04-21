Автобус «Боруссии» взорвал россиянин? Подробности

«СЭ» рассказывает подробности произошедшего.
Авторитетный немецкий журнал Spiegel в пятницу утром сообщил о задержании одного из предполагаемых организаторов атаки на автобус дортмундской «Боруссии». Подозреваемый в пятницу утром был арестован в Баден-Вюртемберге. Личность не раскрывается, но, по информации издания, его зовут Сергей В. и он является выходцем из России.
Позднее Генеральная прокуратура Германии подтвердила арест 28-летнего выходца из России. Его действительно подозревают в организации атаки на автобус футбольного клуба. Отмечается, что у него двойное гражданство (Германии и России). Впрочем, изначальная версия произошедшего — теракт на почве религиозной ненависти — не подтвердилась.
Как удалось выяснить правоохранительным органам, подозреваемый остановился в том же отеле, что и игроки команды. Он предусмотрительно забронировал номера на разные даты — 9—13 апреля, а также 16—20 апреля. На тот момент еще не была проведена жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов, и было неизвестно, когда именно «Боруссия» будет проводить домашний матч.
Три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, он расположил в кустах по пути предполагаемого следования автобуса. В действие все они были приведены отдельными дистанционными взрывателями. Точных данных о типе примененного взрывчатого вещества пока нет.
После произошедшего на месте взрывов была найдена записка, призванная пустить следователей по исламистскому следу. Но после анализа эксперты усомнились в ее подлинности. Теперь главным мотивом действий обвиняемого считается жажда наживы. Как сообщает прокуратура, подозреваемый 3 апреля взял кредит и приобрел 15 тысяч акций «Боруссии» за 78 тысяч евро. В случае колебания курса акций из-за взрыва и возможных жертв россиянин мог бы получить прибыль от продажи ценных бумаг в размере до 4 миллионов.
Напомним, чуть менее чем за час до первого матча ¼ финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, когда тот отъезжал от гостиницы. Пострадавших было двое — защитник черно-желтых Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Испанскому футболисту, получившему травму руки, вскоре была сделана операция.
В целях безопасности матч был перенесен на следующий день. Местные жители устроили акцию в соцсетях и помогли приехавшим в город болельщикам «Монако» найти жилье на ночь. В итоге «Боруссия» уступила в первой игре со счетом 2:3, а через неделю проиграла на выезде 1:3 и вылетела из турнира.