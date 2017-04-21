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21 апреля 2017, 10:22 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Автобус «Боруссии» взорвал россиянин? Подробности

По подозрению в организации взрывов в Дортмунде задержан выходец из РФ.

По подозрению в организации взрывов в Дортмунде задержан выходец из РФ. Увеличить
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«СЭ» рассказывает подробности произошедшего.

Авторитетный немецкий журнал Spiegel в пятницу утром сообщил о задержании одного из предполагаемых организаторов атаки на автобус дортмундской «Боруссии». Подозреваемый в пятницу утром был арестован в Баден-Вюртемберге. Личность не раскрывается, но, по информации издания, его зовут Сергей В. и он является выходцем из России.

Позднее Генеральная прокуратура Германии подтвердила арест 28-летнего выходца из России. Его действительно подозревают в организации атаки на автобус футбольного клуба. Отмечается, что у него двойное гражданство (Германии и России). Впрочем, изначальная версия произошедшего — теракт на почве религиозной ненависти — не подтвердилась.

Как удалось выяснить правоохранительным органам, подозреваемый остановился в том же отеле, что и игроки команды. Он предусмотрительно забронировал номера на разные даты — 9—13 апреля, а также 16—20 апреля. На тот момент еще не была проведена жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов, и было неизвестно, когда именно «Боруссия» будет проводить домашний матч.

Три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, он расположил в кустах по пути предполагаемого следования автобуса. В действие все они были приведены отдельными дистанционными взрывателями. Точных данных о типе примененного взрывчатого вещества пока нет.

После произошедшего на месте взрывов была найдена записка, призванная пустить следователей по исламистскому следу. Но после анализа эксперты усомнились в ее подлинности. Теперь главным мотивом действий обвиняемого считается жажда наживы. Как сообщает прокуратура, подозреваемый 3 апреля взял кредит и приобрел 15 тысяч акций «Боруссии» за 78 тысяч евро. В случае колебания курса акций из-за взрыва и возможных жертв россиянин мог бы получить прибыль от продажи ценных бумаг в размере до 4 миллионов.

Напомним, чуть менее чем за час до первого матча ¼ финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, когда тот отъезжал от гостиницы. Пострадавших было двое — защитник черно-желтых Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. Испанскому футболисту, получившему травму руки, вскоре была сделана операция.

В целях безопасности матч был перенесен на следующий день. Местные жители устроили акцию в соцсетях и помогли приехавшим в город болельщикам «Монако» найти жилье на ночь. В итоге «Боруссия» уступила в первой игре со счетом 2:3, а через неделю проиграла на выезде 1:3 и вылетела из турнира.

12.04.2017 19:45 Зрители 65849 Плей-офф: 1/4 финала Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 2:3 Монако
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Томас Тухель Леонарду Жардим
Голы
57′ Усман Дембеле (С. Кагава) 7
84′ Синдзи Кагава (Нури Шахин) 23
29 Кильян Мбаппе (Т. Лемар) 19′
6 Свен Бендер 35′
29 Кильян Мбаппе 79′
Нереализованные пенальти
2 Фабинью 17′
Составы
Роман Бюрки 38
16′ Сократис Папастатопулос 25
40′ Маттиас Гинтер 28
Лукаш Пищек 26
Синдзи Кагава 23
Юлиан Вайгль 33
Усман Дембеле 7
Рафаэл Геррейру 13
Пьер-Эмерик Обамеянг 17
45′ Свен Бендер 6
Нури Шахин 18
45′ Марсель Шмельцер (к) 29
Кристиан Пулишич 22
1 Даниэль Субашич 87′
38 Альмами Туре
24 Андреа Раджи
5 Жемерсон 46′
25 Камиль Глик
27 Тома Лемар 58′
29 Кильян Мбаппе
2 Фабинью 81′
8 Жоау Моутинью
10 Бернарду Силва 66′
7 Набиль Дирар 69′
9 Радамель Фалькао (к) 85′
18 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 2
7 Угловые 1
9 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
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Боруссия Д
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