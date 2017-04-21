Впервые за 12 лет ни один из немецких футбольных клубов не вышел в полуфинал еврокубков
Впервые за 12 лет полуфиналы футбольных еврокубков пройдут без участия немецких клубов, сообщает sports.ru.
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Так, «Шальке» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы победил «Аякс» со счетом 3:2, но вылетел из турнира, поскольку в первой игре уступил 0:2.
Ранее «Бавария» и дортмундская «Боруссия» покинули Лигу чемпионов по итогам матчей ¼ финала с «Реалом» и «Монако» соответственно.
Таким образом, ни один из немецких клубов впервые с сезона-2004/05 не вышел в полуфинал еврокубков.
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