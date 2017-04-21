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21 апреля 2017, 9:11 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Атаковавший автобус «Боруссии» хотел заработать на спекуляциях акциями клуба

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Задержанный в связи с атакой на автобус дортмундской «Боруссии» выходец из России хотел заработать на колебаниях стоимости акций немецкого футбольного клуба после взрывов, сообщается на сайте прокуратуры Германии.

«Боруссия» 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с «Монако» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист «Боруссии» Марк Бартра получил перелом лучевой кости и был доставлен в больницу.

В пятницу немецкие СМИ сообщили, что полиция Баден-Вюртемберга задержала предполагаемого организатора атаки, которым оказался выходец из России некий Сергей В. Позже на официальном сайте генпрокуратуры Германии появилось сообщение, что задержанному 28 лет и у него двойное гражданство (Германии и России). По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций «Боруссии», для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль.

Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9—13 апреля и 16—20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч.

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