Атаковавший автобус «Боруссии» хотел заработать на спекуляциях акциями клуба
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт. Задержанный в связи с атакой на автобус дортмундской «Боруссии» выходец из России хотел заработать на колебаниях стоимости акций немецкого футбольного клуба после взрывов, сообщается на сайте прокуратуры Германии.
«Боруссия» 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с «Монако» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист «Боруссии» Марк Бартра получил перелом лучевой кости и был доставлен в больницу.
В пятницу немецкие СМИ сообщили, что полиция
Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на
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