В Европу без Ибрагимовича

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«Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт» — 2:1.

Противостояние «Манчестер Юнайтед» и бельгийского «Андерлехта» в четвертьфинале Лиги Европы неожиданно чуть не стало поединком Давида и Голиафа, в котором меньший соперник, как мы знаем, одолел более крупного.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/4 финала, 20.04.2017, 22:05 2:1 ДВ Манчестер Юнайтед Андерлехт

Но на футбольном поле библейского чуда не произошло, и английский гранд все же дожал в дополнительное время дерзких бельгийцев, победив со счетом 2:1 и пройдя в полуфинал Лиги Европы. Однако эту викторию «красных дьяволов» изрядно омрачили травмы форварда Златана Ибрагимовича и защитника Маркоса Рохо. За всеми сюжетными поворотами матча «Газета.Ru» следила в подробной текстовой онлайн-трансляции.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/4 финала, 20.04.2017, 22:05 1:1 Генк Сельта

«Генк» — «Сельта» — 1:1 (3:4).

Еще один бельгийский клуб так же, как и «Андерлехт», покинул Лигу Европы на стадии четвертьфинала: «Генк» сыграл на своем поле вничью с испанской «Сельтой» и из-за гостевого поражения (2:3) по сумме двух матчей уступил своему сопернику.

Эта итоговая победа над бельгийцами позволила «Сельте» перевернуть новую страницу своей истории: она впервые вышла в полуфинал Лиги Европы.

Стоит признать, что эта встреча «кельтов» и «магистров» прошла гораздо менее динамично, чем предыдущая, о чем говорит хотя бы тот факт, что здесь было забито два мяча, а не пять. Скоростей явно не хватало, поскольку испанцев устраивал результат домашнего матча и они не имели никакого желания лезть на рожон и раскрываться в атаке, а бельгийцы слишком боялись пропустить гол на своем поле, который считался бы за два и в разы усложнял им задачу выхода в следующий раунд.

Однако на 63-й минуте произошло именно то, чего так боялся «Генк»:

датский нападающий «Сельты» Пионе Систо отобрал мяч у небрежно сыгравшего защитника бельгийцев Тимоти Кастаня и из-за пределов штрафной запулил снаряд прямо за шиворот вратарю Мэтью Райану.

Только после этого к «Генку» пришло настоящее осознание того, что нужно отыгрываться, и он всеми силами ринулся вперед, что немедленно принесло свои плоды. 22-летний нападающий Леандро Троссард, в первой встрече команд отметившийся двумя голевыми передачами, на этот раз решил отличиться сам, в чем ему активно помог защитник гостей Густаво Кабраль. Оборонец «Сельты» не сумел обработать мяч при перехвате и буквально сыграл в стеночку с Троссардом, который проскочил мимо него в штрафную и попал точнехонько в дальний угол — Серхио Альварес уже не дотянулся.

Сравняв счет, «Генк» воспрянул духом и принялся яростно осаждать штрафную испанцев, накатывая волна за волной, но подопечные Эдуардо Бериццо проявили чудеса хладнокровия и умудрились не допустить больше свойственных себе глупых ошибок в обороне.

Матч так и закончился — 1:1 на табло и «Сельта» в полуфинале.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/4 финала, 20.04.2017, 22:05 3:2 Шальке-04 Аякс

«Шальке-04» — «Аякс» — 3:2.

Немецкий «Шальке-04», так безвольно уступивший в гостях голландскому «Аяксу» 0:2, на родном поле предстал совершенно другой командой и до самого дополнительного времени действовал под девизом «Мой дом — моя крепость», активно забивая и при этом ничего не пропуская.

Голы Леона Горецки и Гвидо Бургшталлера с разницей в три минуты позволили команде Евгения Коноплянки отыграть гандикап, который был у «Аякса» после первой встречи, а.

мяч Даниэля Калиджиури на 101-й дополнительной минуте, казалось, должен был психологически сломать голландцев и поставить точку в этом противостоянии, учитывая, что те уже играли вдесятером после удаления защитника Йоэла Велтмана за вторую желтую карточку.

Однако в самом начале второго экстра-тайма защитник гостей Ник Виргевер подхватил мяч после подачи в штрафную «Шальке» и, хотя снаряд отскочил под ногу оборонцу немцев Матиа Настасичу, сыграл в подкате так удачно, что мяч влетел в сетку ворот от его ноги — 3:1.

Немцы были так обескуражены этим пропущенным голом, что не сумели толком ничем ответить, хотя для прохода дальше им было достаточно забить еще один мяч сопернику, играющему в меньшинстве.

Вместо этого снова забил «Аякс»: полузащитник Амин Юнес ушел финтами от двух оборонцев «Шальке» в их собственной штрафной и мощно выстрелил в ближний угол — 3:2.

Это уже означало гарантированный вылет немцев из Лиги Европы. Но, несмотря на неудовлетворительный результат, они до 111-й минуты встречи переигрывали своего оппонента 3:0 и были уже одной ногой в полуфинале, так что после матча главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль заключил, что ему не в чем упрекнуть своих игроков:

«Чтобы переварить это поражение, у нас уйдет один-два дня.

Игроки выложились без остатка, они бились на поле, забили необходимое количество голов, но этого оказалось недостаточно.

Мне не в чем их упрекнуть, — цитирует Вайнцирля пресс-служба УЕФА.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/4 финала, 20.04.2017, 22:05 2:1 П 6:7 Бешикташ Лион

«Бешикташ» — «Лион» — 2:1 (6:7 по пенальти).

Турецкий «Бешикташ» и французский «Лион», разыгравшие настоящую драму в первом матче четвертьфинала («львы» вырвали тогда победу, проигрывая к 83-й минуте встречи 0:1), подарили зрителям еще одну грандиозную нервотрепку.

Бразильский полузащитник команды Андерсон Талиска оформил дубль в ворота французов, на что Александр Ляказетт ответил своим голом.

На этом бомбардирские подвиги команд закончились, и следующий час (остаток основного времени матча и оба дополнительных тайма) зрители следили за напряженной борьбой, в которой ни один не мог превзойти другого.

Поскольку классическими методами соперники друг друга одолеть не смогли, победителя пришлось определять в футбольной лотерее — серии пенальти.

Первые шесть ударов реализовали обе команды, а вот седьмая попытка оказалась синхронно провалена: сначала Душко Тошич не сумел переиграть Антони Лопеша, а затем Кристоф Жалле пробил выше ворот.

Однако если турки продолжили ошибаться (Матей Митрович бесхитростно пробил в правый угол, так что Лопеш снова потащил), то.

французы больше осечки не допустили: Максим Гоналон реализовал свою попытку и принес «Лиону» победу в послематчевой серии пенальти со счетом 7:6 и одновременно с этим — выход в полуфинал Лиги Европы.

После матча главный тренер «Лиона» Бруно Женезио официально объявил о снятии проклятия «серий пенальти».

«Мы контролировали игру на протяжении большей ее части, за исключением разве что начала второго тайма. Однако нам то не везло, то голкипер соперников совершал невероятные сейвы. В итоге все пришло к серии пенальти.

Я помнил, что «Лион» проиграл обе свои предыдущие серии в еврокубках, но нам удалось преодолеть это проклятие,

— передает слова специалиста L’Equipe.