Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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«Монако», лидирующий в чемпионате Франции сезона-2016/17, в среду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома со счетом 3:1 обыграл немецкую «Боруссию», выйдя в полуфинал турнира (первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу монегасков). «Лион» в ответном поединке ¼ финала Лиги Европы, который прошел в четверг в Стамбуле, в основное время уступил турецкому «Бешикташу» (1:2) и, таким образом, очков Франции не заработал, но прошел дальше, поскольку в серии пенальти оказался удачливее (7:6). Теперь суммарный коэффициент Франции за последние пять еврокубковых сезонов составляет 56,332 балла. В активе России, чьи клубы в еврокубках сезона-2016/17 не смогли пробиться дальше 1/8 финала, — 50,532 балла.

Россия на шестом месте.

По результатам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2018/19. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, а Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии — странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. А вот стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия, имеющая 49,332 балла) в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

Россия в сезоне-2016/17 шестую строчку не потеряет, так как португальские клубы еврокубковую кампанию уже прекратили. Но впереди борьба за места в еврокубках сезона-2019/20, а значит, то, сколько баллов в оставшихся матчах нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы наберут клубы, представляющие чемпионат Франции, для России довольно важно, учитывая ее намерения закрепиться в шестерке лучших.

После окончания сезона-2016/17 будут аннулированы очки, набранные командами в еврокубках в сезоне-2012/13. Поэтому перед стартом сезона-2017/18 у России в таблице коэффициентов УЕФА будет 40,782 балла, а у Португалии — 37,582. Если «Монако» и «Лион» провалят полуфиналы, проиграв все матчи, то в активе Франции накануне следующего сезона будет 44,582 балла.

Что касается сезона-2017/18, то там Россия будет представлена пятью клубами — двумя в Лиге чемпионов и тремя в Лиге Европы, поскольку сезон-2015/16 Россия в таблице коэффициентов УЕФА закончила на седьмом месте.

Испания — уверенный лидер.

Лидирует в таблице коэффициентов УЕФА Испания (103,856 балла), на втором месте располагается Германия (79,498), на третьем — Англия (74,676), на четвертом — Италия (72,498). Обогнать их в ближайшем будущем ни Франции, ни России, ни, тем более, Португалии не представляется возможным.