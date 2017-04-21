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21 апреля 2017, 9:05 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Моуринью предположил, что Ибрагимович и Рохо получили серьезные травмы в матче ЛЕ

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что готовится к плохим новостям после травм форварда Златана Ибрагимовича и защитника Маркоса Рохо в ответном матче ¼ финала футбольной Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» в четверг дома в дополнительное время обыграл бельгийский «Андерлехт» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги Европы. Рохо получил травму на 23-й минуте игры, он покинул поле на носилках. Ибрагимович травмировался в конце основного времени матча. Замена шведского нападающего также стала вынужденной для манкунианцев.

«Не думаю, что все обойдется легкими повреждениями, но я предпочитаю дождаться результатов всех тестов и уже потом о чем-то говорить. Я не могу утверждать что-то, поскольку я тренер, а не доктор. Но мне все равно кажется, что нас ждут негативные новости», — сказал Моуринью, чьи слова приводит AFP.

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