Моуринью предположил, что Ибрагимович и Рохо получили серьезные травмы в матче ЛЕ
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что готовится к плохим новостям после травм форварда Златана Ибрагимовича и защитника Маркоса Рохо в ответном матче ¼ финала футбольной Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» в четверг дома в дополнительное время обыграл бельгийский «Андерлехт» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги Европы. Рохо получил травму на 23-й минуте игры, он покинул поле на носилках. Ибрагимович травмировался в конце основного времени матча. Замена шведского нападающего также стала вынужденной для манкунианцев.
«Не думаю, что все обойдется легкими повреждениями, но я предпочитаю дождаться результатов всех тестов и уже потом о
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