Моуринью предположил, что Ибрагимович и Рохо получили серьезные травмы в матче ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» в четверг дома в дополнительное время обыграл бельгийский «Андерлехт» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги Европы. Рохо получил травму на 23-й минуте игры, он покинул поле на носилках. Ибрагимович травмировался в конце основного времени матча. Замена шведского нападающего также стала вынужденной для манкунианцев.

«Не думаю, что все обойдется легкими повреждениями, но я предпочитаю дождаться результатов всех тестов и уже потом о чем-то говорить. Я не могу утверждать что-то, поскольку я тренер, а не доктор. Но мне все равно кажется, что нас ждут негативные новости», — сказал Моуринью, чьи слова приводит AFP.