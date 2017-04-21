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21 апреля 2017, 1:35 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Полуфинальные пары Лиги Европы определятся в пятницу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жеребьевка ½ финала футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают испанская «Сельта», английский «Манчестер Юнайтед», голландский «Аякс» и французский «Лион».

Своих соперников узнают испанская <span class=error>Сельта</span> английский Манчестер Юнайтед голландский <span class=error>Аякс</span> и французский Лион Увеличить
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Жеребьевка Лиги Европы пройдет без географических или иных ограничений — четыре команды будут разбиты на пары, жребий также определит хозяев первых полуфинальных матчей, которые состоятся 4 мая. Ответные встречи ½ финала запланированы на 11 мая.

Кроме того, жребий определит, победитель какой пары будет формальным хозяином финала Лиги Европы, запланированного на 24 мая в шведском Стокгольме.

Лига Европы — второй по значимости футбольный еврокубковый турнир. Российские команды «Ростов» и «Краснодар» в нынешнем розыгрыше добрались до 1/8 финала, где уступили английскому «Манчестер Юнайтеду» и испанской «Сельте» соответственно. «Зенит» в 1/16 финала проиграл бельгийскому «Андерлехту», тогда как московский «Спартак» не сумел пройти квалификацию, уступив кипрскому клубу АЕК из Ларнаки.

Жеребьевка ½ финала Лиги Европы пройдет в штаб- квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне, начало — 14:00 мск. Часом ранее состоится жеребьевка ½ финала Лиги чемпионов, в которой примут участие испанские «Атлетико» и «Реал», итальянский «Ювентус» и представляющий Францию клуб «Монако».

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