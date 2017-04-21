Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29500082/
21 апреля 2017, 1:34 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Моуринью в 10-й раз вышел в полуфинал еврокубка, повторив рекорд Фергюсона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз вышел в полуфинальную стадию еврокубка, и таким образом повторил рекордное достижение бышего наставника «МЮ» сэра Алекса Фергюсона, а также итальянского специалиста Джованни Трапатони, возглавлявшего, среди прочих команд, «Милан», «Ювентус», «Интер», «Баварию» и «Фиорентину».

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> в 10-й раз вышел в полуфинальную стадию <span class=error>еврокубка</span> и таким образом повторил рекордное достижение <span class=error>бышего</span> наставника МЮ сэра <span class=error>Алекса</span> Фергюсона а также итальянского специалиста Джованни <span class=error>Трапатони</span> возглавлявшего среди прочих команд Милан <span class=error>Ювентус</span> <span class=error>Интер</span> Баварию и Фиорентину. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первого полуфинала в своей карьере Моуринью достиг вместе с «Порту» в Кубке УЕФА сезона-2002/03, а последнего по времени — во главе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2012/13.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков