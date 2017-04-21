Моуринью в 10-й раз вышел в полуфинал еврокубка, повторив рекорд Фергюсона

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Первого полуфинала в своей карьере Моуринью достиг вместе с «Порту» в Кубке УЕФА сезона-2002/03, а последнего по времени — во главе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2012/13.