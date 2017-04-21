Моуринью в 10-й раз вышел в полуфинал еврокубка, повторив рекорд Фергюсона
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз вышел в полуфинальную стадию еврокубка, и таким образом повторил рекордное достижение бышего наставника «МЮ» сэра Алекса Фергюсона, а также итальянского специалиста Джованни Трапатони, возглавлявшего, среди прочих команд, «Милан», «Ювентус», «Интер», «Баварию» и «Фиорентину».
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Первого полуфинала в своей карьере Моуринью достиг вместе с «Порту» в Кубке УЕФА сезона-2002/03, а последнего по времени — во главе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2012/13.
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