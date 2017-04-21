«Лион» по пенальти обыграл «Бешикташ» и вышел в полуфинал Лиги Европы

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Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:1 в пользу «Бешикташа». В составе хозяев дублем отметился Андерсон Талиска (27-я, 58-я минуты), у гостей отличился Александр Ляказетт (34).

Первый матч завершился победой «Лиона» — 2:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Франции — 7:6.

Соперник «Лиона» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала пройдут 4 и 11 мая.