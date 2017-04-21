«Лион» по пенальти обыграл «Бешикташ» и вышел в полуфинал Лиги Европы
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Лион» в гостях в серии пенальти одержал победу над турецким «Бешикташем» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.
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Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:1 в пользу «Бешикташа». В составе хозяев дублем отметился Андерсон Талиска (27-я, 58-я минуты), у гостей отличился Александр Ляказетт (34).
Первый матч завершился победой «Лиона» — 2:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Франции — 7:6.
Соперник «Лиона» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала пройдут 4 и 11 мая.
|20.04.2017 22:05
|плей-офф: 1/4 финала
|Vodafone Arena
Главные тренеры
|Гюнеш Шенол
|Брюно Женезьо
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|27
|9
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|25
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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