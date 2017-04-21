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21 апреля 2017, 1:17 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Лион» по пенальти обыграл «Бешикташ» и вышел в полуфинал Лиги Европы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Лион» в гостях в серии пенальти одержал победу над турецким «Бешикташем» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

Основное и дополнительное время ответного матча ¼ финала завершилось со счетом 2:1 в пользу Бешикташа Увеличить
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Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:1 в пользу «Бешикташа». В составе хозяев дублем отметился Андерсон Талиска (27-я, 58-я минуты), у гостей отличился Александр Ляказетт (34).

Первый матч завершился победой «Лиона» — 2:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Франции — 7:6.

Соперник «Лиона» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала пройдут 4 и 11 мая.

20.04.2017 22:05 плей-офф: 1/4 финала Vodafone Arena
Бешикташ 2:1 Лион
По пенальти: 6:7
Основное время: 2:1 (1:1)
Главные тренеры
Гюнеш Шенол Брюно Женезьо
Голы
27′ Андерсон Соуза Талиска (Е. Огузхан) 94
58′ Андерсон Соуза Талиска (К. Адриану) 94
10 Александр Ляказетт (М. Гоналон) 34′
Составы
Рамирес Фабрисио Агосто 1
119′ Гекхан Генюл 77
Матей Митрович 2
78′ Душко Тошич 6
Райан Бабел 49
Андерсон Соуза Талиска 94
Тосун Дженк 23
Атиба Хатчинсон 13
29′ 77′ Коррея Клару Адриану 3
Андреас Бек 32
117′ Рикарду Куарежма 17
Толгай Арслан 18
94′ Езякуп Огузхан (к) 15
Неджип Уйсал 20
1 Антони Лопеш
13 Кристоф Жалле
3 Николя Нкулу
5 Муктар Диакаби
8 Корантен Толиссо
29 Люка Тузар
21 Максим Гоналон (к) 32′
28 Матье Вальбуэна
15 Жереми Морель 120′
31 Мачей Рыбус
10 Александр Ляказетт 90′
11 Рашид Геззаль
27 Максвел Гнали Корне 77′
18 Набиль Фекир
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 27
9 Удары в створ 9
4 Угловые 9
15 Фолы 25
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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