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21 апреля 2017, 1:18 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

Определились все участники полуфиналов Лиги Европы в сезоне-2016/17.

Определились все участники полуфиналов Лиги Европы в сезоне-2016/17. Увеличить
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По итогам четвертьфиналов турнир покинули бельгийские «Андерлехт» и «Генк», немецкий «Шальке-04» и турецкий «Бешикташ», а в следующую стадию Лиги Европы пробились испанская «Сельта», английский «Манчестер Юнайтед», голландский «Аякс» и французский «Лион».

Жеребьёвка полуфиналов Лиги Европы пройдёт в Ньоне (Швейцария) 21 апреля.

Встречи полуфинала запланированы на 4 и 11 мая, а финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая.

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