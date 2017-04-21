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21 апреля 2017, 1:06 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Аякс» проиграл «Шальке», но вышел в полуфинал Лиги Европы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб «Аякс» в гостях в дополнительное время проиграл немецкому «Шальке» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и пробился в полуфинал турнира. Встреча в немецком Гельзенкирхине завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Ответная встреча ¼ финала в немецком Гельзенкирхине завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Леон Горецка (53-я минута), Гвидо Бургшталлер (56) и Даниэль Калиджиури (101), у проигравших отличились Ник Виргевер (111) и Амин Юнес (120). На 80-й минуте за вторую желтую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Йоэл Велтман.

Первый матч завершился победой «Аякса» со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей по правилу гола, забитого в гостях, в полуфинал прошла команда из Амстердама.

Соперник «Аякса» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала состоятся 4 и 11 мая.

20.04.2017 22:05 плей-офф: 1/4 финала Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Шальке-04 3:2 Аякс
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маркус Вайнцирль Петер Бос
Голы
53′ Леон Горецка (Г. Бургшталлер) 8
56′ Гвидо Бургшталлер (С. Колашинац) 19
101′ Даниэль Калиджури (С. Колашинац) 18
26 Ник Фиргефер 111′
11 Амин Юнес (Х. Зиеш) 120′
Составы
Ральф Ферманн 1
Бенедикт Хеведес (к) 4
68′ Сеад Колашинац 6
86′ Матия Настасич 31
Макс Майер 7
Набиль Бенталеб 10
Даниэль Калиджури 18
60′ Гвидо Бургшталлер 19
112′ Саша Ритер 27
Донис Авдияй 33
84′ Леон Горецка 8
Йоханнес Гайс 5
53′ Бенжамен Стамбули 17
Клас-Ян Хюнтелар 25
24 Андре Онана
3 Джоэл Фелтман 72′ 80′
5 Дависон Санчес
26 Ник Фиргефер 90′
36 Маттейс де Лигт
10 Дави Классен (к)
11 Амин Юнес
22 Хаким Зиеш 90+5′
20 Лассе Шене 74′
30 Донни ван де Бек
9 Бертран Траоре 82′
23 Кенни Тете
45 Джастин Клюйверт 61′
25 Каспер Дольберг
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 9
4 Угловые 10
25 Фолы 29
5 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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