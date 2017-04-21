«Аякс» проиграл «Шальке», но вышел в полуфинал Лиги Европы
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб «Аякс» в гостях в дополнительное время проиграл немецкому «Шальке» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и пробился в полуфинал турнира. Встреча в немецком Гельзенкирхине завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Леон Горецка (53-я минута), Гвидо Бургшталлер (56) и Даниэль Калиджиури (101), у проигравших отличились Ник Виргевер (111) и Амин Юнес (120). На 80-й минуте за вторую желтую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Йоэл Велтман.
Первый матч завершился победой «Аякса» со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей по правилу гола, забитого в гостях, в полуфинал прошла команда из Амстердама.
Соперник «Аякса» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала состоятся 4 и 11 мая.
|20.04.2017 22:05
|плей-офф: 1/4 финала
|Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Петер Бос
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|10
|25
|Фолы
|29
|5
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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