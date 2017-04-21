«Аякс» проиграл «Шальке», но вышел в полуфинал Лиги Европы

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В составе победителей забитыми мячами отметились Леон Горецка (53-я минута), Гвидо Бургшталлер (56) и Даниэль Калиджиури (101), у проигравших отличились Ник Виргевер (111) и Амин Юнес (120). На 80-й минуте за вторую желтую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Йоэл Велтман.

Первый матч завершился победой «Аякса» со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей по правилу гола, забитого в гостях, в полуфинал прошла команда из Амстердама.

Соперник «Аякса» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала состоятся 4 и 11 мая.