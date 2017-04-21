«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы

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В составе победителей забитыми мячами отметились Генрих Мхитарян (10-я минута) и Маркус Рэшфорд (107). У проигравших отличился Софьян Ханни (32). Первый матч завершился ничьей — 1:1.

Мхитарян забил пятый гол в шести матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Рэшфорд же впервые отличился в еврокубковых матчах текущего сезона. «Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги Европы/Кубка УЕФА. Кроме того, английский клуб продлил свою беспроигрышную серию на домашнем стадионе до 26 матчей во всех турнирах, из которых МЮ выиграл 17, еще 9 встреч завершились вничью.

На 90-й минуте нападающий МЮ Златан Ибрагимович получил травму колена и был заменен на Рэшфорда. Шведский футболист после борьбы за верховой мяч неудачно приземлился на правую ногу, колено которой выгнулось в обратную сторону.

Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала пройдут 4 и 11 мая.