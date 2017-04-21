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21 апреля 2017, 0:53 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» дома в дополнительное время одержал победу над бельгийским «Андерлехтом» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и впервые вышел в полуфинал турнира. Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Английский клуб победил в дополнительное время ответной встречи ¼ финала со счетом 2:1. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Генрих Мхитарян (10-я минута) и Маркус Рэшфорд (107). У проигравших отличился Софьян Ханни (32). Первый матч завершился ничьей — 1:1.

Мхитарян забил пятый гол в шести матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Рэшфорд же впервые отличился в еврокубковых матчах текущего сезона. «Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги Европы/Кубка УЕФА. Кроме того, английский клуб продлил свою беспроигрышную серию на домашнем стадионе до 26 матчей во всех турнирах, из которых МЮ выиграл 17, еще 9 встреч завершились вничью.

На 90-й минуте нападающий МЮ Златан Ибрагимович получил травму колена и был заменен на Рэшфорда. Шведский футболист после борьбы за верховой мяч неудачно приземлился на правую ногу, колено которой выгнулось в обратную сторону.

Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала пройдут 4 и 11 мая.

20.04.2017 22:05 плей-офф: 1/4 финала Old Trafford
Манчестер Юнайтед 2:1 ДВ Андерлехт
Основное время: 1:1 (1:1)
Главные тренеры
Жозе Моуринью Рене Вайлер
Голы
10′ Генрих Мхитарян (М. Рэшфорд) 22
107′ Маркус Рэшфорд (М. Феллаини) 39
94 Софьян Ханни (Л. Теодорчик) 32′
Составы
Серхио Ромеро 20
Антонио Валенсия 25
Люк Шоу 23
Эрик Байи 3
Маркус Рэшфорд 39
Поль Погба 6
Генрих Мхитарян 22
Майкл Кэррик (к) 16
23′ Маркос Рохо 5
Дэйли Блинд 17
60′ Джесси Лингард 35
Маруан Феллаини 27
90′ Златан Ибрагимович 9
Антони Марсьяль 11
30 Рубен Мартинес
12 Деннис Аппиа 97′
37 Иван Обрадович
4 Серинь Мбодж
5 Урош Спаич
18 Фрэнк Ачеампонг
31 Юри Тилеманс 11′
32 Леандер Дендокер
11 Александру Кипчу 64′
10 Массимо Бруно
94 Софьян Ханни (к) 64′
73 Николае Станчу
91 Лукаш Теодорчик 79′
24 Исаак Телин
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 6
12 Угловые 6
15 Фолы 11
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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