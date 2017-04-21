Полуфинальные пары Лиги чемпионов определит жеребьевка в Ньоне
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жеребьевка полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают испанские клубы из Мадрида «Атлетико» и «Реал», итальянский «Ювентус», а также представляющий Францию «Монако».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Лиге чемпионов осталось сыграть всего пять матчей, полуфиналы состоятся 2−3 и
«Монако» можно считать слабейшим участником полуфинала, однако не стоит сбрасывать со счетов команду, которая в каждом из четырех матчей
Жеребьевка ½ финала Лиги чемпионов пройдет в
В пятницу также состоится жеребьевка ½ финала Лиги Европы, которая начнется в 14:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter