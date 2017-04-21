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21 апреля 2017, 0:28 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Полуфинальные пары Лиги чемпионов определит жеребьевка в Ньоне

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жеребьевка полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают испанские клубы из Мадрида «Атлетико» и «Реал», итальянский «Ювентус», а также представляющий Францию «Монако».

Жеребьевка ½ финала Лиги чемпионов пройдет в <nobr>штаб-квартире</nobr> Союза европейских футбольных ассоциаций в <span class=error>Ньоне</span> начало — 13:00 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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В Лиге чемпионов осталось сыграть всего пять матчей, полуфиналы состоятся 2−3 и 9—10 мая. Фаворитом продолжает оставаться «Реал», который имеет хорошие шансы впервые в 25-летней истории Лиги чемпионов выиграть почетный трофей дважды подряд. «Ювентус» и «Атлетико» отличает надежная игра в обороне, тогда как «Монако» сенсационно пробился так далеко за счет результативного футбола.

«Монако» можно считать слабейшим участником полуфинала, однако не стоит сбрасывать со счетов команду, которая в каждом из четырех матчей плей-офф забивала по три мяча. Как и «Атлетико», «Монако» почетный трофей еще не выигрывал, в 2004 году уступив в финале «Порту». Мадридцы в финалах уступали трижды — в 1974, 2014 и 2016 годах, причем в двух последних случаях — «Реалу». Королевский клуб завоевывал Кубок европейских чемпионов рекордные 11 раз, «Ювентус» владел трофеем дважды (1985, 1996).

Жеребьевка ½ финала Лиги чемпионов пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне, начало — 13:00 мск. Никаких географических или иных ограничений не предусмотрено. Жребий определит также хозяев первых матчей, станет известно, победитель какой из пар будет формальным хозяином поля в финале, запланированном на 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

В пятницу также состоится жеребьевка ½ финала Лиги Европы, которая начнется в 14:00 мск.

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