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21 апреля 2017, 0:15 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Сельта» сыграла вничью с «Генком» и вышла в полуфинал Лиги Европы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Испанская «Сельта» сыграла вничью со счетом 1:1 с бельгийским футбольным клубом «Генк» в ответном гостевом матче ¼ финала Лиги Европы и вышла в следующую стадию турнира.

В составе испанцев отличился Пионе Систо (63-я минута). У бельгийцев гол забил Леандро Троссар (67).

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Сельты».

Соперник испанцев по полуфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

20.04.2017 22:05 плей-офф: 1/4 финала Luminus Arena
Генк 1:1 Сельта
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Альберт Стейвенберг Эдуардо Бериссо
Голы
67′ Леандро Троссар 14
11 Пионе Систо 63′
Составы
Мэтью Райан 70
Омар Колли 4
Йере Уронен 21
Тимоти Кастань 41
Алехандро Посуэло 24
Сандер Берге 27
Леандро Троссар 14
Мбвана Саматта 77
81′ Якуб Брабец 2
88′ Себастьен Девас 6
72′ Руслан Малиновский 18
Жан-Пол Боэтиус 9
72′ Томас Буффел (к) 19
Сибе Схрейверс 22
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо (к) 90′
3 Андреу Фонтас
19 Хонатан Хонни Кастро 90′
22 Густаво Даниэль Кабраль
6 Неманья Радойя
8 Пабло Эрнандес 90′
11 Пионе Систо
10 Яго Аспас
18 Даниэль Васс 80′
16 Руис Хосабед Санчес
11 Йон Гвидетти 42′
12 Клаудио Бовю 90′
24 Факундо Ронкалья
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 3
6 Угловые 0
13 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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