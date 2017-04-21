«Сельта» сыграла вничью с «Генком» и вышла в полуфинал Лиги Европы
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Испанская «Сельта» сыграла вничью со счетом 1:1 с бельгийским футбольным клубом «Генк» в ответном гостевом матче ¼ финала Лиги Европы и вышла в следующую стадию турнира.
В составе испанцев отличился Пионе Систо (63-я минута). У бельгийцев гол забил Леандро Троссар (67).
Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Сельты».
Соперник испанцев по полуфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.
Главные тренеры
|Альберт Стейвенберг
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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